Военный парад, памяти павших и присяги: как отметили День защитников и защитниц Украины

Военный парад, памяти павших и присяги: как отметили День защитников и защитниц Украины

Торжества прошли во всех крупных городах.

Восьмой год подряд в этот день, 14 октября, вся страна отмечает День защитников и защитниц Украины.

Об этом говорится в ТСН.19:30.

Чествование героизма и мужества защитников территориальной целостности страны начали указом президента еще в первый год войны на Востоке — в октябре 2014-го. А в этом году к официальному названию "День защитника" внесены гендерные дополнения и теперь это "День защитников и защитниц Украины".

Дату — 14 октября — выбрано не случайно. В этот день отмечают еще и Покрову и День украинского казачества.

Акции ко Дню защитников и защитниц Украины состоялись во всех городах страны. В столице состоялась многотысячный ход, в Запорожье — президент вручил боевые знамена воинским формированиям. А в Днепре гимн страны выполнили кузнецы — на наковальнях.

Новости Украины: как День защитников и защитниц отмечали в разных регионах Украины

В Киеве на Михайловской площади погибших за Украину возле стены памяти минутой молчания почтил и президент Владимир Зеленский.

Новости Украины: вся страна отмечает День защитника и защитниц Украины

В Харькове состоялся масштабный ход по улицам города. Около полтысячи людей собрались вечером под памятником Независимости. Оттуда уже традиционно двинулись по центральной улице, Сумской. Ее в это время перекрыли для движения транспорта. В длиннющей колонне шли военные, волонтеры и просто неравнодушные горожане. В руках держали сине-желтые и красно-черные флаги, а еще — флаги различных боевых подразделений. Финишировал ход возле монумента Шевченко, куда харьковчане идут на все праздники.

Новости Украины: закончилась масштабное шествие в Харькове

Впервые за годы войны на Востоке военный парад ко Дню защитников и защитниц и Дню основания УПА и праздника Покрова провели в прифронтовом городе Северодонецке на Луганщине — в 40 километрах от передовой. Этот парад смогли увидеть даже настоящие воины УПА, которые 76 лет назад тоже воевали с российским агрессором.

Новости с фронта: в Северодонецке провели военный парад ко Дню защитников и защитниц

"Российские дипломаты" поздравили украинцев с Днем защитников и защитниц Украины. Сообщение появилось на инстаграм-странице Генерального консульства Российской Федерации в Харькове. В нем сотрудники консульства приветствуют наших защитников, желают здоровья и признают: "Находясь на священной украинской земле, мы осознаем низость политики Российской Федерации". В РФ заявили, что такое написали не они, аккаунт их консульства сломали. Впоследствии в комментариях пользователи Сети добавили, что на самом деле это страница фотографа, который переехал из России в Украину и таким образом извинился перед украинским народом и потролил консульство России в Харькове. Однако впоследствии сообщение с его аккаунта исчезло.

Новости Украины: российские дипломаты поздравили украинцев с Днем защитников и защитниц Украины

Почти 800 курсантов Академии внутренних дел - будущие юристы, полицейские, криминалисты и специалисты по кибербезопасности — приняли присягу на верность Украине. Событие, признаются первокурсники, для них — особенное. Присяга совпала с 30-й годовщиной Независимости и столетием вуза. Учить курсантов также по-новому. Ставку будут делать на компьютерные технологии, а также практические навыки. Говорят, работать будущим провоохоронцям придется в условиях гибридной войны с Россией. Поэтому они должны быть максимально подготовленными к этим вызовам.

Новости Украины: почти 800 курсантов Академии внутренних дел приняли присягу на верность Украине

В Киевском военном лицее имени Ивана Богуна в День защитников и защитниц Украины присягу на верность Родине составили три сотни ребят. Эти дети в начале российско-украинской войны ходили еще в начальную школу, а у многих из них родители были на фронте. И именно это повлияло на их выбор стать военными.

Новости Украины: в военном лицее имени Ивана Богуна 300 студентов присягнули на верность Родине

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