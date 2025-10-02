Военный передавал России данные о местах дислокации побратимов: сумма "заработка" шокирует

В Украине осудили военного за сотрудничество с РФ / © ТСН

В Украине к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества приговорили военного, который за 2000 грн сдавал россиянам места дислокации ВСУ.

Об этом говорится в приговоре Тростянецкого районного суда Винницкой области.

Мужчина передавал РФ данные о дислокации военных

По данным суда, в июле 2024 года мужчина согласился на сотрудничество с россиянами. В августе 2024 года он передал оккупантам место дислокации ВСУ.

16 августа 2024 года мужчину мобилизовали, 26 августа — он принял присягу.

Далее мужчину направили для обучения в качестве курсанта в школу индивидуальной подготовки воинской части. Тогда он возобновил контакт с россиянами и предложил им предоставлять информацию о воинской части и своих собратьев. Это продолжалось до сентября 2024 года.

Что рассказал подозреваемый

На суде мужчина вину признал только частично. Он заявлял, что якобы «его знакомый, который свел его с россиянами, говорил, что это не оккупант, а „сотрудник СБУ“.

«Выполнял эти задачи в течение лета 2024 года по идеологическим мотивам, поскольку считал, что выполняет задание сотрудников СБУ. За выполнение последнего задания, а именно предоставление координат местоположения Специализированной прокуратуры, получил в конце августа вознаграждение путем перевода на его банковскую карточку в сумме 2000,00 грн», — говорится в показаниях мужчины.

Подсудимый рассказал, что впоследствии его мобилизовали и с ним снова сконтактировал «знакомый».

«Тогда же узнал, что общается с сотрудником спецслужб Российской Федерации. Последний его предупредил, что в случае невыполнения обвиняемым в дальнейшем задач, данные обвиняемого и переписку с сотрудником РФ передадут в правоохранительные органы Украины, предоставил новое задание, которое обвиняемый выполнил, а именно: предоставил координаты учебного центра воинской части, который расположен в Винницкой области», — говорится в показаниях подозреваемого.

Приговор суда

Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 111 УК Украины. Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.