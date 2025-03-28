Военный пережил 120 операций: невероятная история спасения воина

Украинский воин перенес 120 операций

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После ранения военный пережил 120 операций. Три отделения больницы «Феофания» 390 дней вытаскивали пациента из тяжелого состояния. Прогнозировали, что он не сможет даже сидеть, а он уже подтягивается на турнике и примеряет первые протезы.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ирины Маркевич.

Этот случай выходит за представление науки о ресурсах человеческого организма. Все травмы военного Александра Безверхнего невозможно перечислить, ведь он перенес 120 хирургических вмешательств. Его раны зафиксированы на фото. Но даже врачи, которые за годы войны уже видели немало, называют их слишком чувствительными. Юля — жена Александра, которая уже год рядом с ним в больнице, три месяца не могла решиться посмотреть на травмы своего мужа.

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Александр родом с левобережья Херсонщины, его дом в оккупации. На фронте он вывозил с самого нуля «трехсотых». 22 января прошлого года он вышел на задание с побратимами, добрался до раненого, и их всех накрыл минометный огонь.

После ранения Александр 3 месяца был в медикаментозной коме. Юля говорит, что эти 3 месяца врачи не давали никаких прогнозов и советовали просто молиться.

«За время пребывания он пережил 6 септических шоков. У него была полирезистентная флора, то есть такая флора, которая не реагирует на обычные антибиотики и даже на антибиотики резерва», — говорит анестезиолог клинической больницы «Феофания» Валерия Похвальонная.

Два с половиной месяца хирурги изо дня в день счищали инфекцию из ран. И только когда справились с инфекцией, начались реконструктивные операции.

«Много у него на теле донорских участков, где мы брали свободные лоскуты кожи, когда срезается верхний слой кожи и пересаживается на эти участки. Пациент был хирургическим в течение 391 дня», — говорит врач-хирург инновационной хирургии и онкохирургии клинической больницы «Феофания» Андрей Бухерский.

Александр был истощен. Чтобы закрыть огромный объем ран, нужна была кожа, а мест, шде ее взять, на теле не было. Тогда врачи «Феофании» привлекли специалистов сосудистой хирургии из научного центра имени Шалимова, чтобы наработать новую тактику и закрыть все раны.

«Поставили на здоровую часть резервуар, который постепенно наполняли жидкостью, который увеличивал площадь здоровых тканей, и этими клочками закрывали», — говорит заведующий отделом микрососудистой, пластической и восстановительной хирургии Национального научного центра им. Шалимова Евгений Симулик.

Реконструктивных этапов было множество. Чтобы кожа приживалась, Александр около полугода лежал только на животе. Он никогда не думал, что сможет выдержать столько боли.

Александр / © ТСН

120 операций, 180 наркозов — три отделения «Феофании» более года методически выхаживали одного из самых тяжелых пациентов.

«Командная работа всей клиники. Начиная с отделения анестезиологии, хирургическое отделение, реабилитологи, по сути, привлечена вся команда. Война учит всех. Мы сейчас делаем в клинике вещи, которые мы не делали 3 года назад», — говорит заместитель главного врача клинической больницы «Феофания» Андрей Строкань.

Только недавно Александр смог с больничной койки пересесть на электрическое кресло. Он на нем гоняет, как на электромобиле. Теперь день Александра — это поминутно расписанный график занятий.

Его рубцы сковывают тело, и задача в тренажерном зале вместе с реабилитологами работать над растяжкой, чтобы можно было ровно сесть.

Пока Александр занимается, рядом с ним его жена, которая уже больше года не покидает мужа ни на день. Их 5-летняя дочь Николь приехала в гости. Весь этот год она с бабушкой и ужасно скучает по папе и маме.

«Вот мотивация, вот мотивация — родные рядом, родные заставляют», — говорит военный Александр Безверхний.

Его физический терапевт говорит, что Саша 6 месяцев назад и сейчас — это два разных человека.

Врачи спасли военного / © ТСН

Ему нужно укрепить мускулы для нового этапа в жизни. Александра ждет протезирование. Протезисты еще никогда не сталкивались с такими травмами, как у Александра, но кто, как не он доказывает, что ничего невозможного нет.

Первые шаги на тренировочных протезах приближают Александра к важной цели. Николь в следующем году исполнится 6 лет. Он не хочет возить ее на своем современном электрическом кресле, хотя дочь в восторге и от скорости, и от маневров папы. Саша хочет повести дочь в первый класс самостоятельно на своих запротезированных ногах.

Дата публикации 21:00, 28.03.25 Количество просмотров 14 Пережил 120 операций после ранения! Военный уже подтягивается на турнике несмотря на прогнозы врачей

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