Военный, подаривший Трампу клюшку для гольфа, обратился к президенту США

Константин Картавцев / © ТСН

Реклама

В Офисе президента рассказали, какой подарок привез Владимир Зеленский Дональду Трампу. Американский глава известен своей любовью к игре в гольф. Именно поэтому украинская команда и решила подарить ему клюшку. И не простую, а с историей. Ведь ее передал Трампу младший сержант ВСУ Константин Картавцев, который потерял ногу на фронте, спасая побратимов. Гольф стал для военного частью реабилитации.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ирины Маркевич.

Константин получил ранение в Серебрянском лесу на Луганщине, когда надо было эвакуировать раненых.

Реклама

«Подорвались на мине, когда выносили своих ребят», — говорит он.

Пришлось спасали его и еще 5 раненых. Побратима, который вынес его с поля боя, Константин называет родным человеком.

После ранения Константин Картавцев поставил себе цель — вернуться в родную десантно-штурмовую 95 бригаду. Как только позволили врачи — сразу начал тренироваться. А когда реабилитолог предложили учиться игры в гольф — ни секунды не колебался. На протезе гольф полями Константин проходит с десяток километров за тренировку.

Он выиграл чемпионат Украины среди военных, со своей командой занял призовые месяца на чемпионате мира по гольфу в Мюнхене. Когда стало известно о визите Президента в Белый дом, в гольф-клубе предложили передать Трампу презент — в виде клюшки. На ней автограф Константина и гравюра.

Реклама

Страстный ценитель гольфа Дональд Трамп — оценил презент. И даже записал личное обращение к Константину.

Если бы у сержанта Константина Картавцева была возможность лично пообщаться с Трампом он сказал бы главное.

«Я бы хотел, чтобы Трамп услышал от военных, что мы хотим победы. Это когда наш противник больше не сможет на нас нападать, это будет победа. Когда у нас будет больше оружия — это будет позиция силы с позиции силы нам будет легче разговаривать с нашими врагами», — говорит он.

Не сдаваться — это его жизненное кредо. Константин, после ампутации вернулся в свою родную бригаду и является действующим военнослужащим ВСУ. Когда был в больнице сделал предложение любимой. И осуществил еще одну свою заветную мечту. Отец двух взрослых сыновей в первом браке — мечтал о девочке. Год назад родилась Николь.

Реклама

Косте все звонят с вопросом, видел ли он личное обращение Трампа, но он сегодня слишком занятой папа. У среднего сына также день рождения.

У него осталась одна мечта, чтобы Николь не знала, что такое война, и чтобы украинские военные смогли вернуться домой и видеть, как растут их дети в свободной стране.