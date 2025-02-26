Военный после тяжелого ранения перевелся в ТЦК и ушел в СОЧ: он назвал причину, почему сбежал из части

Военный рассказал, как после тяжелого ранения перевелся на службу в ТЦК. Впоследствии он ушел в СОЧ.

Военный ушел в СЗЧ из Территориального центра комплектования на Закарпатье. Он прошел самые горячие точки фронта, выводил из окружения своих бойцов и имел тяжелое ранение.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Светланы Денищук.

Евгению 35 лет. Он воевал с 2019 года. Вспоминает, как накануне полномасштабного вторжения пережил тяжелый бой и ожидал отпуск. Вместо этого, без передышки снова оказался на передовой. Ожидая наступления врага, военные заняли позиции. Евгений с почти 30 бойцами оказался в поселке Камышовая Заря в Запорожье.

"Когда сказали, что на нас едет 350 единиц техники, я просто перекрестился, потому что понял, что все, это последний наш бой. Но отступать никто никуда не хотел и не отступил. Ребята смеялись, хотя все понимали, что нас ждет", – говорит военный Евгений Бочкарев.

Но произошло чудо, говорит Евгений. Две недели бойцы держали оборону. А когда поступил приказ отступать, он, как командир отделения, решился вывести своих людей из окружения. В конце концов, все остались живы.

"То ли ангел-хранитель, то ли Бог нас крыл, то ли какой-то купол с нами был. Много было ситуаций, когда нас расстреливали в упор и ни один даже ранения не получил", - говорит военный Евгений Бочкарев.

Евгений Бочкарев рассказал о причинах СЗЧ

После этого был Бахмут. Во время контрнаступления Евгений подорвался на мине. Думал, что это конец и даже попрощался с жизнью.

"Начинаю вспоминать, как умирать надо: закрыть глаза, сделать последний выдох – так и сделал. Лежу и думаю, что-то очень долго умираю. Открываю свою плитоноску, а у меня так этакая гематома и печень вылезла. И так вот 5 километров я прошел до точки эвакуации со своей печенью в руках", – говорит военный Евгений Бочкарев.

Трое суток в коме, реабилитация и снова в строй. Переведясь на службу в областной центр комплектования, надеялся стать инструктором для новобранцев, но ему отказали.

"Сказали мне, оружие тебе доверять нельзя, ты пойдешь по нарядам. Дневным заступал, понимаете? То есть, после того всего, что я прошел. Потом еще на кухню меня, посуду мыть за солдатами, за офицерами. Я на такое заслужил? Я просто пошел в СОЧ", – говорит военный Евгений Бочкарев.

Но пробыв дома полгода, решил вернуться. Мол, слишком несправедливо было бы оказаться в тюрьме.

"Пройдя многое и спасши не одну душу, я ни разу не получил ни одной награды. Неужели мне светит просто тюрьма? Да, я оступился, но этого не заслуживаю", – говорит военный Евгений Бочкарев.

"Самовольное оставление части в условиях военного положения является тяжким преступлением, ответственность за которое от 5 до 10 лет лишения свободы. Однако те военнослужащие, которые добровольно вернутся на военную службу, не несут риска привлечения их к уголовной ответственности", – объясняет следователь ГБР Александр Трохлюк.

Куда теперь его отправят – Евгений пока не знает. Но после восьми контузий, повреждения внутренних органов и утраты подвижности руки, сил воевать, признается, уже нет. И не оставляет мыслей об инструкторстве, потому что уверен, что его опыт можно использовать иначе. В ДБР напоминают, что военнослужащие могут вернуться на службу после СЗЧ без угрозы уголовной ответственности до 1 марта.

«Заставили мыть посуду за другими после того, что я прошел» - история СЗЧ, которую точно надо услышать!

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