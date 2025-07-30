Военный, потерявший на фронте руки и ноги, самостоятельно управляет автомобилем: невероятная история

Николай Шот / © ТСН

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40-летний ветеран из Новояворовска на Львовщине управляет авто, несмотря на ампутированные руки и ноги. О том, чтобы после тяжелых ранений сесть за руль, мечтал давно.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Марички Кужик.

40-летний ветеран ВСУ Николай Шот тяжелое минно-взрывное ранение получил в прошлом году. Он потерял все конечности. Но уже сегодня ездит на авто. У него 20 лет водительского стажа, любовь к рулю, говорит, еще с юности. От езды даже после четырех ампутаций отказываться не захотел. Поэтому решил переоборудовать машину под новые нужды. Пришлось усовершенствовать руль, переключение передач, а также специальное крепление, чтобы открывать двери. Все, говорит ветеран, сделано так, чтобы управлять было удобно и безопасно.

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Он пошел воевать в первый день полномасштабного. Первое ранение получил в 2023 году, через три месяца реабилитации — снова отправился на фронт. Но в феврале прошлого года — уже гораздо тяжелее, минно-взрывная травма на Бахмутском направлении. Тогда Николай впал в кому, проснулся уже в госпитале. И увидел, что потерял руки и ноги. Так пришло осознание, что жить придется совсем иначе.



«Держали под препаратами, психотерапевты, психологи возле меня каждый день сидели. Они меня укрывали, чтобы я себя не видел, какой я есть. потому что это был бы шок. Я не хотел, чтобы меня жалели. Потому что эта жалость. Я хотел наоборот, чтобы мной восхищались», — вспоминает Николай Шот.

Николай получил протезы и прошел реабилитацию в центре «Незламные».

«Я дальше хотел жить, как все нормальные люди своей обычной жизнью», — говорит он.

И хотя многие в это не верили — он стремился сесть за руль. Шагом первым — было приобрести машину. Почти полмиллиона гривен на нее удалось собрать благодаря благотворительному забегу в Новояворовске. Переоборудовать авто ветерану помогал протезист Олесь Солодуха. Говорит, впервые адаптировал машину под ветерана сразу с четырьмя ампутациями. Признается, еще не все идеально, конструкцию еще будет дорабатывать.

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Первые тренировки за рулем после ампутаций Николай прошел на специальной площадке. А сейчас уже ездит самостоятельно. Говорит, когда люди видят его за рулем, не скрывают удивления. Его радует, что все больше людей таки соблюдают правила парковки — не занимают места для людей с инвалидностью. И призывает собратьев не бояться вызовов, а несмотря на все идти к цели.

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