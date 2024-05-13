Военный рассказал о цинизме россиян: оккупанты расстреляли пленных воинов ВСУ и поплатились

В Винницкой области ветеран с протезированной рукой собирает беспилотники. Делает это, потому что говорит, когда-то на поле боя дрон спас ему жизнь. Побратимы вовремя увидели и смогли эвакуировать раненого бойца. Теперь ветеран сам паяет FPV-дроны, чтобы помочь военным.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Валерия Кузнецова.

Ветеран рассказал, как производит дроны дома

Ветеран Николай Ворончук паяет дроны для фронта. Делает это на собственной кухне в квартире. Фотография, где мужчина рядом с кухонными принадлежностями собирает ударный беспилотник - уже облетела сеть.

В гражданской жизни был электриком на железной дороге, поэтому процесс сбора боевых птичек Николай освоил быстро. Сначала думал, что с протезом не сможет.

В армию Николай Ворончук пошел добровольцем. Поскольку работал на критически важном объекте, имел бронь. Отказался от нее, потому что повестку вручили младшему брату.

"Договорился с военкомом, чтобы младшего брата не отправлять, чтобы в распределительный центр нас отправили вместе, а оттуда я пойду вместо него", - говорит ветеран.

Николай Ворончук

Оккупанты расстреляли его собратьев и бросили военного замерзать

Николай Ворончук стал наводчиком в 79-й десантно-штурмовой бригаде. Ранение получил в Донецкой области во время ближнего боя с захватчиками.

"Они зашли на нашу позицию, трое ребят были целы, они сказали "не бойся, будешь жить, отвезли в посадку и расстреляли", - вспоминает Николай Ворончук.

Сам Николай получил ранение в руку. Оккупанты снимали его для своей пропаганды.

"На видео снимали, как накладывают мне турникет, что окажут помощь, а когда камеру выключили, турникет сняли, он "тебе не нужен", - вспоминает защитник Украины.

А дальше - срезали с мужчины всю одежду и оставили на морозе истекать кровью. Были уверены - умрет.

"Начали они отступать и одного из российских военных осколком убило, он упал возле меня, на его бронежилете был турникет, я стянул с него и наложил себе", - говорит Николай.

Николай Ворончук

Николай хочет помогать другим раненым

Заметили раненого собратья уже когда россиян выбили с позиции. После операции и длительного лечения он поехал на протезирование в Соединенные Штаты. Волонтеры полностью оплатили современный протез, а украинские изобретатели изготовили бионическую кисть, ею можно двигать как настоящей рукой.

Он охотно помогает на кухне жене. Это та самая женщина, которой Николай сделал предложение на концерте Артема Пивоварова. Этот трогательный момент видели сотни людей. Тогда Яна сказала так. И говорит - ни секунды об этом не пожалела. Поддерживает любимого как может. Вместе они воспитывают двух сыновей женщины от первого брака. 13-летний Костя и 10-летний Дмитрий теперь помогают Николаю паять дроны. Вместе собрали уже с десяток беспилотников.

Кроме работы для фронта - Николай хочет помогать раненым. Будет работать в команде с реабилитологами.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 12:00 за 13 мая 2024 года | Новости Украины

Читайте также: