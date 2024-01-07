Военный рассказал о "последней дороге" на Бахмут: "В течение одного дня мы втоптали все в землю!"

Артиллерист батальона "Волков Да Винчи" — "Бас" рассказал, какими были бои за так называемую последнюю дорогу на Бахмут. По словам военного, в течение одного дня они втоптали в землю все, что видели на пути.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью TSN.UA.

“Но не хочется сейчас стать неким военным экспертом, который будет вести аналитику тех событий. Это будет неправильно с моей стороны. У меня есть свое мнение, свои впечатления о том, как это происходило, как это могло происходить… У меня нет осведомленности, как это могло быть на уровне управления сектором, полковников, генералов, ведущих управление этими всеми войсками. Им виднее, как кого привлекать, и где стоит вперед продвинуться, а где лучше придержаться, потому что это может вылиться еще большими потерями и каким-то проигрышем уже не тактическим, а стратегическим", — отметил Бас.

Военный рассказал, что к тому времени они получили американские гаубицы М-119, достаточно боеприпасов и сделали там "очень классную" работу.

“В плане того, как мы выбили буквально в течение одного дня на километры. Мы уничтожили просто все. Это как в фильме, оно так и неслось, просто выжигали там все, что можно. Что двигалось, мы даже не дали ему никуда уйти. Все было втоптано в землю. Это позволило нашим пехотинцам занять более удачно позиции и обустроиться, закрепиться и дальше продолжать бои качественно”, — говорит Бас.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Вы хотите снова мясорубки под Киевом? Будьте мужиками! Артиллерист "Волков Да Винчи" "Бас"

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