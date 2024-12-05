Комбат рассказал, почему ВСУ попадают в окружение врага: шокирующее объяснение

Командир 108-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов заявил, что в Украине строят плохие укрепления — из-за этого военные попадают в окружение врага.

Об этом он рассказал в интервью специальному корреспонденту ТСН Наталье Нагорной

Он отметил, что очень часто сталкивался с тем, что инженерные заграждения на второй линии обороны построены неправильно.

"У врага получалось осуществить окружение не из-за того, что у нас соседние подразделения слабые, а из-за того, что как раз были построены неправильные инженерные заграждения. Танковые рвы, неправильная система блиндажей, неправильно построенные ВОПы, которые невозможно занять тем количеством людей, которое было", — сказал он.

Сергей Филимонов отметил, что вторая линия обороны была построена "преступно неквалифицированно".

"Не может быть траншея посреди поля. Ты в ту траншею не зайдешь. У тебя не будет логистики в той траншее. Ты не сможешь эвакуировать оттуда людей. Ты не сможешь подвезти туда БК. Ты не сможешь сделать замену. Ты отправляешь человека в одну сторону. Если он даже забежит в ту траншею и сядет, вопрос в том, что если все — ты его не заменишь уже там. Если там будут идти активные боевые действия. Нельзя так строить", — пояснил командир 108-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи".

Полное интервью с Сергеем Филимоновым смотрите по ссылке: ЛОПНУЛО ТЕРПЕНИЕ! ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ - ЗАЩИТНАЯ ТРАНШЕЯ ПОСРЕДИ ПОЛЯ! ОН СКАЗАЛ ПРАВДУ, КАК МЫ ТЕРЯЕМ ВСЕ!

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