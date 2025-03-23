Военный резко высказался о проблемах украинской армии: какие реформы нужны

Он выразил свое мнение о мобилизации и подготовке солдат в Украине.

Заместитель командира батальонно-тактической группы 160-го учебного центра "Варвар" высказался, какие реформы нужны украинской армии уже сейчас.

По его словам в эксклюзивном интервью для TSN.UA, первая проблема – это качество подготовленного солдата.

"Вот мы опять же возвращаемся в наши учебные центры, к качественной подготовке солдат, которые заходят на базовую общую военную подготовку. Должны очень качественно их тренировать. Другая системная проблема — с перекомандированными подразделениями, когда теряется система. Когда многие подразделения перекомандируются на том или ином участке фронта, они перекомандируются в некоторые бригады, работают совместно, но теряется вертикаль управления”, – говорит военный.

Сегодня есть концепция развития – это переход на корпусную систему. По мнению "Варвара", он должен повлиять на вертикаль управления.

"Когда у командира корпуса будет шесть командиров бригаде он сможет им ставить четкие задачи, может регулировать отдых этих бригад, их ротационные мероприятия, их подготовку и так далее. Потому что большая проблема в том, что система управления размывается. Это вторая такая реформа, которая уже актуальна и над ней работают", — рассказал "Варвар".

Третья реформа, по его мнению, необходима для мобилизации.

"Для того, чтобы кого-то готовить надо, чтобы было, кого готовить. В "Армии+", если не ошибаюсь, по контракту 18-24 десять тысяч заявок. Условия контракта, которые там предоставлены, мотивируют молодых ребят становиться в строй. Поэтому нужно продумывать не только для молодых ребят такую мотивацию. Я так же начал свой боевой путь в 25 лет, и тогда не было таких плюшек, что ты едешь воевать, и тебе за год упадет миллион. А многие ребята пришли 24 февраля в 18 лет, в 19, в 20 и так далее. А кто-то с 2014 года воюет”, – говорит военный.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: “СОЛДАТУ НАТО ДАЛЕКО ДО ПРОСТОГО УКРАИНСКОГО ПЕХОТИНЦА”! Как закончить войну? Интервью с военным

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