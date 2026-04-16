Военный с 3 группой инвалидности пошел в СОЧ, чтобы лечиться: его строго наказали

Военный ушел в СОЧ, поскольку нуждался в лечении

Сумской районный суд вынес суровый приговор младшему сержанту, который самовольно оставил место службы в условиях военного положения.

Несмотря на наличие третьей группы инвалидности, боевое ранение и перенесенный инфаркт, суд назначил бойцу 5 лет лишения свободы.

Позиция военного

Обвиняемый — уроженец Запорожской области, ветеран АТО, который в 2022 году пошел на фронт добровольцем. В июне 2023-го он получил боевое ранение, а через две недели после этого перенес острый инфаркт миокарда.

В суде мужчина объяснил: ВВК трижды признавала его «ограниченно пригодным», но командование игнорировало рекомендации по переводу в тыловые подразделения. 12 декабря 2023 года, находясь на Сумщине, он предупредил командира, что ему плохо и он едет лечиться. Не получив официального разрешения, боец взял такси и поехал домой на Запорожье, где находился до июня 2024-го, пока сам не явился в полицию.

Показания подсудимого / © Единый государственный реестр судебных решений

Доказательства и медицинские экспертизы

Суд исследовал многочисленные медицинские документы:

Июнь 2023: огнестрельное осколочное ранение предплечья.

Июнь 2023: острый инфаркт миокарда.

Июль-октябрь 2023: выводы ВВК — ограниченно пригоден (пригоден для службы в ТЦК и частях обеспечения).

Июнь 2024: установлена 3 группа инвалидности бессрочно.

Несмотря на это, судья отметил: на момент самовольного оставления части (СОЧ) боец официально считался пригодным к службе (хотя и с ограничениями). Юридически он был обязан выполнять обязанности, пока не выйдет приказ о его увольнении или переводе.

Почему не дали условный срок

Суд квалифицировал действия военного по ч. 4 ст. 408 УК Украины (дезертирство в условиях военного положения). Срок отсутствия (почти полгода) и нежелание возвращаться в часть стали решающими для определения цели — уклонение от службы вообще.

Важный юридический нюанс: согласно изменениям в законодательстве от декабря 2022 года, судам запрещено назначать условные сроки (статья 75 УК) за дезертирство и самовольное оставление части в условиях военного положения.

«Исправление обвиняемого возможно только в изоляции от общества. Оснований для освобождения от наказания с испытанием нет из-за прямого запрета в законе», — говорится в приговоре суда.

Приговор

Суд признал младшего сержанта виновным по ч. 4 ст. 408 УК Украины и назначил минимальную санкцию по этой статье — 5 лет лишения свободы. Срок отбывания наказания будут считать со дня фактического задержания. Боец имеет право обжаловать это решение в апелляционном суде.