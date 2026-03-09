Военный с орденом "За мужество" работал на Россию: чем все закончилось

В Украине осудили двух диверсантов. Один из них - военный / © pixabay.com

Коростенский горрайонный суд Житомирской области вынес приговор двум местным жителям, которые по заказу российских кураторов совершили диверсию на железной дороге. За поджог релейного шкафа, обеспечивающего безопасность движения поездов, злоумышленники получили «вознаграждение» в размере 200 долларов, а взамен проведут за решеткой 15 лет.

Об этом говорится в приговоре суда.

Вербовка в Telegram и инструкции «куратора»

Как установило следствие, в августе 2024 года обвиняемый получил в мессенджере Telegram предложение заработка от неизвестного. Задача была поджечь железнодорожное оборудование и зафиксировать это на видео для отчета.

Злоумышленник привлек к делу своего знакомого — ранее судимого знакомого. Вместе они разработали план:

На АЗС «ОККО» купили 2 литра бензина А-95. Поджигатели выбрали релейный шкаф типа ШРШ-6 на перегоне Коростень — Пост-Южный. Один из мужчин облил оборудование бензином и поджег, а другой снимал процесс на видео через специальное приложение «Time Mark» с привязкой к координатам.

Взрыв и задержание

Во время поджога произошел внезапный взрыв. Один из злоумышленников, который стоял слишком близко, получил тяжелые термические ожоги ног. Пока злоумышленники убегали с места происшествия на такси, куратор перечислил на карточку мужчины обещанное вознаграждение — чуть больше 8 тысяч гривен.

Поджигателей задержали в тот же вечер. В квартире нашли средство от ожогов «Пантенол» и резаную футболку со следами взрыва, а в телефоне сообщника — переписку с врагом.

«Повреждение релейного шкафа создает реальную угрозу столкновения поездов с автотранспортом, схода с рельсов и гибели людей. Стоимость полной замены оборудования превышает 1,2 миллиона гривен», — говорится в материалах суда.

Приговор суда: 15 лет и конфискация

В суде оба обвиняемых признали вину. Мужчина, который является участником боевых действий и имеет орден «За мужество» III степени, утверждал, что не осознавал масштаба вреда для государства. Также известно, что он ушел в СЗЧ, из-за чего негативно характеризуется по месту службы.

Материалы дела / © Единый государственный реестр судебных решений

Суд подчеркнул: диверсия в условиях военного положения является особо тяжким преступлением.

Решение коллегии судей: