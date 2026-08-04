Военный сбежал с фронта и работал на Россию: его нашли и строго наказали

В Украине военнослужащего приговорили к тюремному заключению за государственную измену / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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В Запорожье военнослужащего приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену.

Об этом говорится в приговоре Вознесеновского районного суда города Запорожья.

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Военный сбежал с фронта и работал на Россию

Согласно материалам судебного дела, обвиняемый в декабре 2021 года заключил контракт с ВСУ и служил в должности водителя-санитара автомобильной санитарной роты.

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Впрочем, 1 октября 2024 года, находясь в условиях военного положения, сержант самовольно покинул место временной дислокации подразделения в Донецкой области. Более семи месяцев он скрывался от военного командования и правоохранительных органов, проживая в съемном жилье и подрабатывая.

В мае 2025 года дезертир через мессенджер Telegram по собственной инициативе связался с представителем спецслужб Российской Федерации. За денежное вознаграждение мужчина согласился вести подрывную деятельность против Украины.

Мужчина согласился изготовить взрывчатку по заказу РФ

Представители противника поручили агенту забрать из заранее оборудованного тайника в Запорожье 400-граммовую тротиловую шашку (как впоследствии выяснилось, в рамках негласных следственных действий СБУ туда был заложен имитационный макет). Обвиняемый забрал пакет и перевез его в арендованную квартиру по улице Гагарина.

Далее куратор из РФ предоставил подробные инструкции по изготовлению самодельного взрывчатого вещества — перекиси ацетона.

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Как действовал агент:

27 мая 2025 года по указанию куратора мужчина приобрел необходимые химические компоненты: ацетон, кислотный электролит, пятновыводитель и пищевую соду, после чего сфотографировал чек и покупки для отчёта. Вернувшись домой, он включил видеосвязь с представителями спецслужб РФ и под их онлайн-руководством провёл химический синтез в стеклянной банке, поместив смесь в холодильник. На следующий день обвиняемый процедил изготовленный триперекись ацетона и выложил опасное кристаллическое вещество сушиться на марлю прямо в комнате.

Эксперты-взрывотехники, которые впоследствии проводили обыск и обезвреживание, отметили: перекись ацетона представляет собой чрезвычайно чувствительное и нестабильное взрывчатое вещество большой мощности, а его высушивание в жилом доме создавало смертельную угрозу для многих людей.

Спецоперация СБУ и задержание

Контрразведка СБУ отслеживала действия агента в режиме реального времени. 29 мая 2025 года правоохранители задержали предателя и провели обыски в его арендованных квартирах и в автомобиле «Skoda Octavia».

В ходе обысков были изъяты мобильные телефоны, ноутбук с доказательствами переписки с кураторами, банковские карты, имитатор тротиловой шашки, а также образцы самодельного взрывчатого вещества. Опасную часть смеси специалисты уничтожили на полигоне путем дистанционного поджога с детонацией.

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В ходе судебного заседания обвиняемый не признал себя виновным в государственной измене, убеждая суд, что просто «хотел заработать деньги» и расценивает свои действия как мошенничество. Что касается дезертирства, он утверждал, что якобы планировал перевестись в другую часть. Однако представленные прокурорами доказательства полностью опровергли его версию.

Показания подсудимого / © Единый государственный реестр судовых решений

Решение суда

Коллегия судей Вознесеновского районного суда г. Запорожья признала мужчину виновным по четырём статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 408 (дезертирство в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 263 (завершенное покушение на незаконное обращение со взрывчатыми веществами);

ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление взрывчатого вещества).

На основании ч. 1 и ч. 4 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений и путем поглощения менее строгих наказаний более строгим, суд окончательно назначил наказание:

15 (пятнадцать) лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Срок отбывания наказания исчисляется с момента задержания — с 29 мая 2025 года. До вступления приговора в законную силу осуждённый будет находиться под стражей.

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