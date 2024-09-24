Военный сбежал с фронта и рассказал об этом в соцсети: в Раде назвали сценарии новых угроз

После появления в соцсетях резонансного сообщения военнослужащего Сергея Гнездилова, который публично заявил о самовольном уходе из воинской части, в информпространстве разгорелась горячая дискуссия относительно того, оправдан ли поступок этого человека или нет. Гнездилов в своем посте подчеркнул, что у него 5 лет безупречной солдатской службы, но сейчас, когда покинул часть, пытается привлечь внимание власти к тому, что отсутствуют четкие сроки демобилизации, которые, в свою очередь, способствуют "черной демобилизации". Под этим термином он подразумевает женитьбу на пенсионерках с инвалидностью, развод с женами для единоличного попечительства над ребенком и прочее.

"Моя позиция остается неизменной: мы должны создать мобилизационную очередь из числа всех военнообязанных украинцев, и тогда демобилизация станет реальностью", — говорит военный.

Его сообщение прокомментировали тысячи гражданских и военных. Комментаторы подняли целый пласт проблем, которые есть или возможны в ближайшее время в армии. Это и отсутствие четких сроков службы, и пребывание отдельных военных длительно в тыловых частях в то время, когда другие все время на самых опасных участках фронта.

Ситуацию прокомментировала у себя на странице и народная депутат Марьяна Безугла, которая неоднократно поднимала тему СОЧ и коррупции среди военных.

В комментарии для ТСН.ua народная депутат рассказала о том, насколько ситуация стала серьезной и какие пути решения есть.

"Если будет такое инерционное развитие, то может быть коллапс на фронте, — говорит Марьяна Безугла. — У нас много тех, кто совершил СОЧ или отказался. Цифры не буду озвучивать. Надо делать ряд ключевых структурных изменений. Изменения в подготовке, пополнение действующих подразделений вместо создания новых, чтобы ветераны показывали то, что такое война, чтобы учили новеньких. Чтобы в свою очередь новые военнослужащие знали, как действует конкретная бригада".

По словам Безуглой, "солдат может просто скрыться, если он плохо обучен, но командование требует его отправки на штурм".

К этому она добавляет: "Еще одна огромная проблема, когда одни длительно находятся на "нуле", а другие длительно в тыловых частях".

"Аудит был проведен преимущественно по структурам управления, но нет информации о тыловых частях — кто воюет, а кто нет. Это коррупция. Это тысячи людей, которые в той или иной степени решили для себя вопрос, чтобы не идти на поле боя, — говорит Безуглая. — Плюс к тому — нет системы военной юстиции, нет неотвратимости наказания, нет розыска ушедших в СОЧ и, соответственно, это порождает "сарафанное радио". Когда пришел домой, за это ничего нет, звонит своим побратимам и говорит: "Почему вы там умираете, если я ушел и мне за это ничего не будет". Система накопила столько критических ошибок, что у нас может быть коллапс фронта, прорыв до Днепра, Запорожья, Харькова и Краматорска".

Реакция на пост Гнезделова

Сообщение военного прокомментировали несколько сотен гражданских и военных. Одни выразили надежду, что ситуация у него, Гнездилова, решится так, что это устроит обе стороны – военного и государство, другие откровенно осудили поступок военнослужащего. По мнению последних, совершившие СОЧ подвергают опасности тех побратимов, которые рассчитывали на его службу.

Правоохранители, в подследственности которых случаи СОЧ, нам сообщили, что ситуация с Гнездиловым неоднозначна.

"Обычно открывается уголовное производство, если гражданин покинул часть и не дает о себе знать в течение трех суток. А здесь есть нюансы. Этот гражданин публично заявил, что совершил СОЧ", — сообщили нам правоохранители.

Этот случай прокомментировал заместитель Третьей штурмовой бригады Максим Жорин, осудив действия военного.

"Это показательно-медийное "добровольное СОЧ" будет иметь очень печальные последствия, о которых, по-видимому, автор этого поступка не очень думает. Если это и привлекает к чему-то внимание, то лишь к тому, что нарушение дисциплины это "нормально". Зато дисциплина — одна из основ любой армии. А подобные случаи очень сильно демотивируют бойцов и провоцируют то же самое. Все хотят домой, хотят отдохнуть, увидеть свои семьи и заняться своими делами. Но война не закончилась и пока ничего об ее окончании не говорит. Напротив, на некоторых участках фронта российская армия достаточно удачно ведет наступательные деяния. Поэтому "домой" мы пока себе позволить не можем", — написал Жорин в соцсети.

Россияне продвигаются в Донецкой области. Ситуация на фронте 23 сентября

Ранее сообщалось о том, что в Украине декриминализировали дезертирство и самовольное оставление части.

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