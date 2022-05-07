Военный, строитель, IТ-специалист: банкир назвал главные профессии Украины после войны

Самыми актуальными профессиями в Украине после завершения войны станут специальность военного, строителя и ИТ-специалиста. Кроме того, если боевые действия окончатся к осени, в Украине можно будет наблюдать бум инвестиций.

Если война будет длиться год или два, тогда самый худший сценарий реализуется.

Об этом рассказал инвестиционный банкир Игорь Мазепа в эфире ток-шоу "Ночной Дозор" на телеканале "1+1".

"Если мы получим победу или окончание войны к осени, в принципе это позволит вернуть наших людей, во-первых. А во-вторых, это приведет к массовым, таким невиданным до сих пор инвестициям в страну. Это будут и политические деньги – поддержка правительства Украины, и это будут частные деньги – когда частные предприятия со всего мира будут по сути вкладывать в Украину деньги", – рассказал эксперт.

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Что касается актуальных послевоенных профессий, то он не смог дать какого-либо общего совета, какой профессией овладевать или переквалифицироваться. Однако уже очевидно, что на рынке труда будут актуальны вакансии строителей.

"Что касается профессий, то здесь нет такого общего совета. Ну, например, мы уже видим, что профессия строителя или разных строительных профессий пригодится. Миллионы квадратных метров разрушенного жилья, промышленных объектов — это нужно будет восстанавливать. Большие инфраструктурные — мосты, дороги – все будет нуждаться в такой массивной человеческой силе и производственных мощностях", – рассказал Мазепа.

"IT-шный наш сектор, кстати, который также потерял. В марте мы смотрели статистику по отношению к февралю – IT-шный сектор потерял 40% с начала войны. Но он, к счастью, на уровне все еще 2021 года и он более -меньше остается таким рабочим сектором", – добавил инвестиционный банкир.

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Напомним, инвестиционный банкир Сергей Фурса накануне анонсировал, что летом в России начнется глубокий экономический кризис, ухудшающийся осенью и зимой.

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