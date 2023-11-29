Военный учет в Украине: важные новости для школьников – когда нужно идти в ТЦК

Данные об учениках и студентах школы и университеты будут обязаны передавать в ТЦК и СП

На учет в территориальном центре комплектования будут ставить и школьников.

Что это за правило и стоит ли мамам начинать волноваться, говорится в эксклюзиве Виктории Гнатюк TSN.UA.

Тебе 17 и ты школьник? Казалось бы, в армию еще далеко, но нет. Ребят уже с 17 лет будут ставить на учет в территориальных центрах комплектования. Данные об учениках и студентах школы и университеты будут обязаны передавать в ТЦК и СП. С тех пор эти ребята становятся так называемыми допризывниками. И сейчас будем разбираться, кто это такие.

Итак, допризывники – это лица, подлежащие приписке к призывным участкам. И действительно все это – не новинка, однако мало кто разбирался, что и к чему. Так вот, к слову – все в пределах украинского законодательства, ведь такое правило военного учета действительно утверждено постановлением Кабинета министров №1487 и прописано в законе Украины №3597. Изменения внесены в которые были в 2005 году. Поэтому согласно закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" ежегодно в течение января-марта продолжается процесс приписки граждан к призывным участкам.

Что такое приписка граждан?

Что об этом говорит закон: "Приписка граждан Украины мужского пола к призывным участкам проводится с целью взятия их на военный учет, определение имеющихся призывных ресурсов, степени пригодности к военной службе, установления образовательного уровня, полученной специальности или профессии, уровня физической подготовки, изучения личных качеств”.

Кого это не касается?

Чтобы все это проверить, в каждом районе и городе образуются призывные участки и вот ежегодно в течение января – марта к ним приписываются допризывники, которым в год приписки исполняется 17 лет.

В то же время есть те, кого это не касается, например, граждане Украины, отбывающие наказание за решеткой или которых принудительно лечат в медицинских учреждениях.

Кого 100% поставят на учет?

Все остальные должны явиться к комиссарам после получения уведомления о приписке, в документе также указывают конкретные сроки, в которые парень должен прийти к призывному участку. К слову, так называемую повестку могут вручить как военные комиссариаты, так ее могут принести и домой, и передать через жилищно-эксплуатационные организации, другие организации или предприятия и учреждения, осуществляющие эксплуатацию домов, домовладельцев, соответствующие органы советов, подразделения по работе с кадрами предприятий, учреждений, организаций и учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности.

Если за указанное время парень не прибывает на участок, то должен объяснить почему, однако уважительными причинами неприбытия считаются, как пишется в законе, препятствие стихийного характера, если вы тяжело заболели, а также смерть или тяжелая болезнь близкого родственника.

В то же время, эти причины нужно будет подтвердить документально. А вот если вы и не явились, и не объяснили отсутствие, вас могут уже вызвать в полицию и даже подать в розыск.

Процесс приписки

А теперь расскажем, как проходит весь этот процесс приписки 17-летних ребят. Когда вы приходите в военный комиссариат, вас встречает дежурный, который проведет к призывному участку и разъяснит правила поведения на нем. Далее с каждым допризывником лично пообщаются, проверят наличие всех необходимых документов и полноту заполнения данных учетной карточки и личного дела.

Все документы подшиваются в личное дело, где также хранится и учетная карточка допризывника. Далее проводится обязательное медицинское освидетельствование, чтобы определить пригодность или наоборот непригодность парня к военной службе. Вы должны пройти рентгенологическое и лабораторное обследование, а если есть дополнительные болезни, то и другие виды медицинского обследования.

Что изменится в жизни ребят?

А теперь самое интересное, что же изменится в жизни парня после постановки на приписку. Следовательно: прибывать по вызову районного или городского военного комиссариата для оформления военно-учетных документов, приписки, прохождения медицинского осмотра, направление на подготовку с целью получения или усовершенствования военно-учетной специальности, призыва на военную службу или на собрание военнообязанных, проходить медицинское освидетельствование и лечение в лечебно-профилактических учреждениях согласно решениям комиссии по вопросам приписки, призывной комиссии или ВЛК, проходить подготовку к военной службе, военную службу и выполнять воинскую обязанность в запасе, выполнять правила военного учета, установленные законодательством.

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Военный учет в Украине: важные новости для школьников! Когда нужно идти в ТЦК?