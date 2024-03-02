Военный в форме пришел в спортзал в Киеве: шокирующая реакция мужчин (видео)

Младший лейтенант НГУ "Азов" Владислав Дутчак на позывной "Доцент" рассказал о шокирующей реакции мужчин, когда он пришел в форме в один из киевских спортзалов.

Об этом он сказал в интервью ведущей ТСН Натальи Островской в ее проекте "НАТО".

"Доцент" отметил, что большинство добровольцев - это молодежь в возрасте 18-23 года.

"Для себя отмечаю уже в который раз, что основная масса добровольцев, а наше подразделение формируется добровольно... И вот я отметил для себя, что подавляющее большинство все-таки - это молодежь 18-23 года, это те юноши, которые по закону еще имеют отсрочку. И мне очень ну очень больно... Когда была реабилитация у меня, я ходил в тренажерный зал. Я захожу, там взрослые мужики - очень крепкие, такие накачанные, физически подготовленные, красавцы просто. Но мы их не наблюдаем в качестве добровольцев", - пояснил он.

Владислав Дутчак вспомнил, как он в форме пришел в один из киевских спортзалов. Увидев военного - мужчины начали разбегаться.

"Я уверен, что у большинства у них какие-то там справки, что они слабые на здоровье и не могут идти защищать страну. И в то же время я приезжаю на полигон к рекрутам, и смотрю на них - это по возрасту как дети для меня, 18-23 года, и они готовы. И когда я смотрю, этого хрупкого парня вижу перед собой, и вижу этих, не нахожу даже хорошего слова, "бройлеров"... Я имел неосторожность когда-то зайти в форме, просто не успел переодеться. Не буду называть, какой это спортклуб. Меня просто сжег "испанский стыд" когда эти крепкие мужчины, как крабики разбегались в разные стороны", - сказал он.

Военный добавил, что ему стыдно за то, что в Украине есть такие мужчины.

"Ну ты посмотри на шеврон - я не из центра комплектации. Нет, они думали, что им сейчас будут повестки вручать наверняка. Мне очень-очень болит это, и меня жжет стыд от того, что есть такие мужчины. Донаты на ВСУ - это не индульгенция!", - сказал "Доцент".

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Напомним, командир подразделения 3-й ОШБр сравнил мобилизацию и рекрутинг.

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