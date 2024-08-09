Военный вернулся с фронта и завел коров: он рассказал, зачем это ему (фото, видео)

Ветеран говорит, что ему так легче реабилитироваться после фронта.

На Запорожье бывший военный обустроил мини-ферму. С начала полномасштабного мужчина проходил службу на Донецком направлении, но постоянные нагрузки и стресс спровоцировали диабет. Вернувшись домой, он не захотел идти на старую работу – завел коров. Говорит – это история не о заработках, а скорее о психологической поддержке после передовой.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Киры Овес.

Андрей показывает ТСН свое хозяйство. На его мини-ферме — две коровы Яна и Рябушка, и еще маленький теленок Ночка. Рогатые красотки в день дают около тридцати литров молока, говорит Андрей Кузин. Волонтеры подарили ему аппарат для доения, но ему нравится больше доить руками на пастбище – мол, это своеобразная медитация.

Еще год назад Андрей и мечтать не мог о спокойной жизни – был разведчиком на Донецком направлении. Впрочем, после полуторалетней службы ему поставили диагноз — сахарный диабет. Теперь мужчина живет на инсулине.

Корова бывшего военного

"Второй раз по мне стрелял снайпер и у меня нога отказала. Да, это стресс, все вместе", — говорит Андрей Кузин.

До полномасштабного вторжения он являлся металлургом. Но после фронта задумался сменить работу. Решил заняться фермерством. Во-первых, для психологической реабилитации после фронта. А во-вторых – из-за сыновей, любящих парное молоко, говорит жена Андрея.

Возиться по хозяйству помогает и сосед — переселенец из Мариуполя.

Еще Кузины ухаживают за немалым огородом и теплицами – там растут помидоры, огурцы, капуста. Но больше всего внимания уделяют рогатым.

Мини-ферма ветерана

Когда и дети и животные ложатся спать – супруги начинают переработку молока. Пока это миниферма. Но планы у бывшего бойца амбициозны – мечтает иметь ферму из двух сотен голов рогатого скота. В этом году планировал купить еще одну корову.

Вернулся с фронта и завел коров! В Запорожье бывший военный обустроил ферму

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