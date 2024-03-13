Военный ВСУ 2 месяца воевал с осколком в сердце: медик рассказал шокирующую историю и как это закончилось

Воин не понимал, почему у него постоянно болит сердце.

Военный медик Олег Токарчук рассказал, как воин ВСУ два месяца воевал с осколком в сердце и не понимал, почему его здоровье ухудшилось.

Об этом он рассказал в интервью корреспонденту ТСН Наталье Нагорной.

Медик рассказал, что когда украинских защитник выходил с позиции, то заметил на своей груди царапину. Он обратился к батальонному врачу, однако тот был убежден, что рана несерьезная.

Впоследствии травма зажила и военного снова отправили на позиции. Тогда он обратился в стабилизационный пункт.

"И он говорит, я не могу, я задохнусь, у меня там болит сердце, я не могу", - вспоминает Олег Токарчук.

Впоследствии военных обратился к гражданским медикам и сдал много анализов и прошел обследование.

"Аж закончилось тем, что он сделал компьютерную томографию. И на компьютерной томографии мы нашли осколок в сердце. В сердечной мышце большой осколок", - вспоминает медик.

Оказалось, что мужчина два месяца воевал с этим осколком в сердце. Тогда военного срочно эвакуировали и в Киеве в Институте сердца провели срочную операцию.

Напомним, Сырский рассказал о сложной обстановке на восточном фронте.

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