Военный ВСУ наводил ракеты и КАБы на собственную бригаду: что об этом известно

Боец одной из бригад сам сдавал позиции побратимов россиянам и наводил ракеты и КАБ на военных: так он планировал убить всех побратимов и уже разработал план побега в РФ, чтобы потом воевать против Украины.

Как разоблачили предателя, рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.ua.

Военный ВСУ наводил ракеты на побратимов

К сожалению, предатели Украины не только среди простых жителей или чиновников, они есть и среди воинов ВСУ. Одному из таких удалось выследить и обезвредить СБУ перед его бегством на ерефию. Подозреваемый — 45-летний уроженец Харькова, почти ежедневно страдающий от вражеских обстрелов, а сам мужчина совсем недавно мобилизовался в ряды армии. Впрочем, в августе на него вышла враждебная разведка и дистанционно завербовала. В задачи предателя входило наводить ракеты на собственное подразделение, но так, чтобы ПВО не смогла их перехватить. В обмен на это российская спецслужба обещала «эвакуировать» агента в страну-агрессорку, где он планировал вступить во вражеское войско и воевать против Украины, и уже даже разработали план его бегства. По инструкции военной разведки РФ, перед вражеским обстрелом предатель должен был прибыть в определенное место на передовой, а оккупанты – создать для него "коридор" для перехода линии фронта. Перед этим он успел передать оккупантам точки для поражения его бригады.

"Для наведения огня фигурант обозначил «нужные» локации на гугл-карте и отправил соответствующий скриншот своему российскому куратору. Также агент провел доразведку вблизи боевых позиций украинской ПВО, которую решители надеялись обойти во время ракетной атаки."

Как удалось задержать предателя?

И вот в момент обстрела предатель должен был побежать на передовую и перейти на контролируемую россиянами территорию. Правда, интересно, он действительно думал, что к ракетам у него иммунитет? Убьет всех, но не его? Впрочем, планы предателя накрылись, сотрудники СБУ сработали на опережение и как только задокументировали преступные действия агента, задержали его на этапе подготовки к "эвакуации" в Россию. Кроме того, в ходе спецоперации СБУ провела комплексные меры по обеспечению позиций украинских войск, что полностью сорвало планы агрессора. Теперь предателю грозит пожизненное заключение.

"При обыске у задержанного изъяты мобильные телефоны, которые он использовал для связи с российской спецслужбой. На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного) сословия). Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога.

Еще один агент получил приговор

Также уже получил приговор еще один агент эрефии, он тоже – бывший военный ВСУ. 20 сентября в СБУ сообщили, что благодаря собранной доказательной базе завербованный ФСБ 29-летний парень сел на 16 лет за решетку. Это бывший контрактник одной из воинских частей Украины, еще в первый день полномасштабной войны сбежавший с места службы и скрывавшийся на прифронтовой территории Донецкой области. Затем на него дистанционно вышел кадровый сотрудник ФСБ и предложил сотрудничество в обмен на деньги. Ну и тот соответственно согласился, но "грязную" работу делал не сам — чтобы не "засветиться" во время выполнения враждебных задач, агент "втемную" привлек своего знакомого, который передавал ему информацию о местах временного базирования и маршрутах движения Сил обороны.

Таким образом, злоумышленник шпионил за украинскими войсками, которые вели бои под БахмУтом. Поймать его удалось в марте 2023 года. Для коммуникации с российской спецслужбой фигурант использовал анонимный чат в популярном мессенджере. Кроме текстовых СМС он передавал информацию в виде голосовых сообщений.

При задержании у предателя изъяли 5 мобильных телефонов и ноутбук с подтверждениями разведывательно-подрывной деятельности в пользу России. На днях парня признали виновным сразу по двум статьям.

"Больше всего врага интересовали ориентировочные координаты огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии ВСУ, которая держала под огненным контролем штурмовые группы оккупантов, атаковавших Бахмут. Также агент разведывал информацию о последствиях вражеских обстрелов по территории района. статьями Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 408 (дезертирство, совершенное в условиях военного положения); лет лишения свободы."

22-летний бывший контрактник продался за рубли

Кроме этого, СБУ установила личность сотрудника ФСБ, курировавшего агента. Теперь проверяют, не причастен ли этот куратор к другим махинациям для взрывной деятельности против Украины. Еще одного предателя на днях СБУ задержала в Запорожье. Сам он — демобилизованный срочник ВСУ, но работавший на военную разведку РФ и шпионивший за военными, выполняющими боевые задания на южном фронте. Более того, в этой истории замешана вся семья подозреваемого. Больше всего окупантов интересовали места расположения командных пунктов, складов с боеприпасами и укрепрайонов украинских военных на Запорожском направлении, а также сколько и какой техники есть на фронте и куда ее планируют опрокидывать.

Вся семья работает в РФ?

А чтобы разведать все необходимые данные, российские оккупанты завербовали демобилизованный срочник. 22-летний парень раньше служил в одном из военных гарнизонов Украины, а вот вышли на него из-за его родителей, проживающих на временно оккупированной территории Запорожской области и тоже сотрудничающих со спецслужбой страны-агрессорки. В мае этого года парень уволился в запас и остался жить в Запорожье, впоследствии с ним дистанционно связался кадровый сотрудник 316-го разведцентра Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ более известного как базирующаяся в СРУ ГРУ. Сначала представитель спецслужбы РФ попросил агента предоставить координаты боевых подразделений и логистических составов воинской части, где бывший срочник служил.

Позже предатель начал обходить прифронтовый город, где скрыто снимал локации подразделений украинских войск и мостов, по которым они двигаются в направлении фронта. Благодаря "слитым" данным планировали нанести удары по украинским военным с использованием управляемых авиабомб, БпЛА и тяжелой артиллерии. Парня удалось вовремя задержать, при нем нашли телефоны с доказательствами измены, ну а теперь злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ уже сообщила о подозрении представителю УПЦ МП, оправдывающему войну России против Украины.

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