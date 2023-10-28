Военный высказался о мобилизации и скандалах в тылу: "Люди не понимают, сколько им служить"

Украинский снайпер на позывной "Дед", заместитель командира тактического подразделения особого назначения "Гром" считает, что украинцы не спешат мобилизовываться, поскольку они не понимают, сколько времени им придется служить и через деятельность военкомов. Однако он отмечает, что люди должны ответить, а что же они будут делать, когда нынешние воины закончатся.

Об этом он сказал в интервью ведущие ТСН Натальи Островской в проекте "НАТО".

"Одна из причин - никто не знает, насколько ты идешь воевать. И многие задают вопрос - до конца войны, это сколько? Мы устали, мы тоже люди. Я знаю, что в Верховной Раде этот вопрос обсуждался, об ограничении срока службы. Если нас некому заменять, я читаю, что ВСУ - это миллион человек в Украине. На всех фронтах воюет около 300 тысяч человек. Вопрос, что делают остальные. Можно заменять. Из тех, кто 18 месяцев воюет, нас осталось очень мало. Воюют одни и те же бригады. Сейчас есть новые, а те, кто полтора года на фронте - их не отправляют в тылы, а на восстановление и обратно", - говорит военный.

Заместитель командира тактического подразделения особого назначения "Гром" также отмечает, что людей демотивирует и поведение военкома и различные скандалы.

"Демотивация есть и из-за того, что творят военкомы. Эти избиения - неважно, кто он - уклонист или нет. Ну как можно бить? Возможно они хотят уклониться, но это не значит, что их можно бить. У людей нет мотивации служить - они видит эти клубы, эти военкоматы, читают о взятках в ВВК. Они не понимают, сколько им служить - год, полтора, десять или пока не погибнут. Я не осуждаю за это людей. Но я понимаю, что в один момент нас не остаться. Это очевидно. Вы готовы меня заменить, других заменить? Кем? Тогда хочется спросить ребят - нас убьют, что вы будете делать", - пояснил он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Самое откровенное интервью снайпера "Деда" о войне: Сейчас мы не выйдем на границы 1991 года!

Напомним, народный депутат и член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин ответил, почему на фронте проблемы с ротацией и как их решить.

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