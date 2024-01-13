Военный застрелил замкомандира роты и покончил с собой: подробности ужасной трагедии (видео)

В 35-й бригаде морской пехоты просят не хайповать на трагедии и не делать преждевременных и необоснованных выводов.

Шесть выстрелов, а затем самоубийство! Военный застрелил заместителя командира роты, затем выстрелил в себя. Это произошло в одном из пунктов временной дислокации Николаевской области. Детали громкого дела – в эксклюзиве Виктории Панченко для TSN.UA.

Трагедия в Николаевской области

В Николаевской области военнослужащий застрелил заместителя командира роты, а затем мужчина совершил самоубийство. Оба военных были мобилизованы. Трагедия произошла вечером 7 января. Об этом сообщил руководитель Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Андрей Клепов.

"В 21:00 мы получили информацию, что военнослужащий — старшина, застрелил из своего штатного оружия АК-74 заместителя командира роты. Ориентировочно, совершив шесть выстрелов, после чего совершил самоубийство", — рассказал Клепов.

Детали инцидента

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Руководитель Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона добавил, что после инцидента на место происшествия прибыли правоохранители и провели осмотр места трагедии. Уголовное производство зарегистрировано по статье "Умышленное убийство". В то же время начальник службы по связям с общественностью 35 отдельной бригады морской пехоты Сергей Козачинский заявил, что стрельба произошла в одном из их подразделений. По его словам, военные погибли в одном из пунктов временной дислокации на Николаевщине.

"Произошел трагический случай, в результате которого погибли двое военнослужащих. Это произошло в одном из пунктов временной дислокации в Николаевской области", — отметил Козачинский.

Что известно о военных?

В бригаде отметили, что уже назначено служебное расследование. В настоящее время обстоятельства выясняются: "С целью предотвращения подобных случаев в будущем и для выяснения всех обстоятельств по этому поводу также назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие решения. Кроме того, по факту происшествия открыто уголовное производство и внесены данные в Единый реестр досудебных расследований".

Также в бригаде просят не хайповать на трагедии и не делать преждевременных и необоснованных выводов.

"Отмечаем, что до завершения следственных действий делать какие-либо выводы преждевременно. Обидно, что подобные случаи пытаются использовать определенные лица, не разобравшись в ситуации, принялись раскручивать эту новость, а некоторые СМИ, даже не пытаясь получить официальный комментарий от представителя бригады, начали ее распространять, подавая все это под соусом того, как тяжело на фронте парням на второй год войны, и как из-за усталости и отсутствия демобилизации они совершают подобные поступки. Хотим отметить, что озвученные суждения манипулятивны, не соответствуют действительности и делают, так сказать, "хайп" на трагедии", — говорится в сообщении бригады.

На странице Facebook 35-й отдельной бригады морской пехоты можно найти сообщения родных военных, которые служили в этой бригаде. И они далеко не комплементарного характера. Родные военнослужащих жалуются на бездействие руководства бригады.

Понятно, что такие сообщения не имеют отношения к трагедии. Но дыма без огня, как говорится, не бывает. Также в бригаде сообщают, что военнослужащий, действия которого привели к трагедии, только недавно присоединился к подразделению. С самого начала занимал должность командира отделения. Находясь в тылу, обеспечивал всем необходимым личный состав, участвовавший в штурмовых действиях. Непосредственно участия в выполнении боевых задач этот военнослужащий не принимал.

Расследование продолжается

По состоянию на 12 января 2024 года обстоятельства выясняются. Досудебное расследование осуществляют следователи Главного управления Национальной полиции Николаевской области. Процессуальное руководство осуществляет Николаевская специализированная прокуратура в области обороны.

Хамское отношение к военным

Пока одни украинцы защищают Украину, охраняют каждый сантиментр нашего государства под пулями, подрывают свое здоровье, теряют конечности, другие сидят в тылу в тепле и отказывают военным в услуге. В услуге, за которую платят деньги. Во Львове водитель популярной службы такси отказался везти военного. А знаете из-за чего? Потому что тот передвигается на костылях. Об этом сам военный написал в Facebook.

"Bolt – это эталон хамства, скотства и тотального нежелания компании влиять на водителей! Как вам вариант, когда я водителю сообщил что на костылях, спрашиваю, где он запарковался, потому что не вижу его, а в ответ – "там где все таксисты", бросает трубку, химит минуты четыре, что он приехал, но не говорит где он, и отменяет заказ! Я ждал на морозе 20 мин на одной ноге посреди снега! Чтобы тот урод отменил заказ? Подал жалобу. Bolt, говорят, что результатов рассмотрения не сообщат, и пока разбираются, заблокировали мой аккаунт. Это такое отношение к ветеранам? 10 крайних поездок, только один водитель не хамил. Кстати, все призывного возраста. Как вам ситуация?", — написал защитник.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Военный застрелил замкомандира роты и покончил с собой! Подробности ужасной трагедии".

Напомним, что в октябре 2023 года в Киеве военнослужащий ВСУ застрелил двух других военных. Следствие установило, что солдаты распивали алкогольные напитки, после чего между ними возник конфликт.

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