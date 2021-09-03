Военный журналист рассказал, кого прежде всего талибы расстреливают в Афганистане

Например, расстреливают чиновников, которые сотрудничали с предыдущей властью.

Военный журналист Андрей Цаплиенко рассказал, кого прежде талибы расстреливают в Афганистане.

Об этом он сообщил во время передачи "Право на владу" на 1+1.

"Мы получаем информацию о том, что под Кандагаром расстреляли одного из известных афганских журналистов, расстреливают чиновников, которые сотрудничали с предыдущей властью, расстреливают переводчиков. Я буквально вчера разговаривал с переводчиком канадского контингента, который наши спецназовцы вывезли из Кабула. Он говорит:" Мы были и остаемся главной мишенью для талибов. Потому что Талибан именно нас, переводчиков, считает глазами и ушами коалиции ". То есть убий переводчика — и ты умножишь на ноль солдат, проводящих операцию на поле боя", — отметил он.

Напомним

В афганской провинции Панджшер — единственной, не покорилась талибам, бойцы сопротивления убили десятки исламистов, когда террористы начали штурм их горной крепости.

когда террористы начали штурм их горной крепости. Соединенные Штаты завершили вывод своих войск из Афганистана — из Кабула вылетел последний американский самолет. Военная операция, длившаяся 20 лет, — завершена, это подтвердили в Пентагоне. За две недели эвакуировали более 120 000 человек. В то же время в Афганистане осталось более сотни американцев, которые не смогли добраться до аэропорта Кабула. Так же как и тысячи афганцев, сотрудничавших с США.

Журналист ТСН рассказал, как изменился "Талибан" за 20 лет и как ему удалось избежать смерти

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