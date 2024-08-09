"Воевать — это дело молодежи": Корогодский резко высказался об экономическом бронировании

С экономической точки зрения экономическое бронирование – это правильная вещь. С моральной – это дикая х**ня.

Об этом в эксклюзивном интервью TSN.ua рассказал бизнесмен, миллионер, блогер Гарик Корогодский.

“Я могу объяснить это какими-нибудь другими словами, сказать. Есть вещи, которые раскалывают общество. Эта вещь расколет общество так, что никому мало не покажется. Я не могу говорить, что делать", – рассказал Корогодский.

По его мнению, агитация и поощрение к службе, когда набирают более мотивированных людей, это гораздо лучше работает, чем принуждение.

“Я сейчас скажу может такую страшную вещь: воевать – это дело молодежи. Повсюду воюет молодежь, а у нас было 25-27 лет. Это я сейчас говорю не свою точку зрения. Я бы зас**л говорить такие вещи. Это точка зрения многих военных, с которыми я общался… Может, 20 плюс. Я вам доношу мнение военных, которые говорят, что им 57-летние не нужны, им нужны с горящими глазами. А глаза горят в 20 плюс. Но это молодежь, это наше будущее", – говорит Корогодский.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео ГАРИК КОРОГОДСКИЙ: "За эти слова я бы вырвал Гордону язык!". Все подробности в большом интервью

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