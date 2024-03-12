"Воевать придется всем, но есть нюанс": военный назвал последствия уклонения от мобилизации

Командир отделения и художник в гражданской жизни Дмитрий Гапчинский считает, что если украинцы будут уклоняться от мобилизации, это закончится принудительным призывом в российскую оккупационную армию и тогда всем придется воевать.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

"Я за мобилизацию. И если бы кто не хотел - у нас нет выхода. Даже если мы сделаем какое-то перемирие, или договоры - это не сдержит убийцу. Если у него планы тебя убить - он тебя убьет. Просто выберет время, когда ты будешь слаб или когда у него будет больше силы. Договориться с убийцей невозможно. Придется воевать всем. Но есть маленький нюанс - или вы будете воевать в оккупационной армии, которая будет захватит вашу страну. И она вам не даст покоя и не даст жить. Она вас мобилизует в свою армию и вы будете воевать против своих людей. Или вы будете воевать в своей армии", - сказал он.

Дмитрий Гапчинский отметил, что сто лет назад нежелание воевать с Россией закончилось Голодомором.

"Вы можете убежать - тогда мы потеряем страну. В 1918 году никто не хотел воевать и это привело к Голодомору и тому, что украинцы воевали в Красной армии и убивали своих", - сказал он.

Напомним, Зеленский назвал первую цель Путина в войне против Украины.

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