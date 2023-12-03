"Воевать придется всем": военный резко обратился к украинцам, которые "устали от войны"

Военный говорит, что не понимает, от чего устают гражданские.

Украинский разведчик Александр Немков, который 120 дней находивлся в российском плену, резко обратился к украинцам.

В эксклюзивном интервью ТСН.ua он заявил, что гражданам нужно более ответственно отнестись к подготовке.

“Потому что рано или поздно воевать придется всем. Вроде бы, кажется, ситуация патовая, но в отличие от нас там не расслабляются. У нас люди более, мне кажется, такой расслабон начинают ловить. Моих много друзей и знакомых уже нет. Это люди, которые первыми пошли воевать. Добровольцы сами мотивированные уже ранены или уже закончились — погибли. Кто-то должен становиться им на смену. Вопрос только кто, с какой мотивацией и подготовкой это будет делать", — рассказал Александр Немков.

Он говорит, что не понимает разговоров об усталости от войны у гражданского населения.

“У населения, которое не было на фронте, усталость от войны. Я не знаю, от чего они устают. Мне не очень ясно. Я не понимаю, от чего можно устать, сидя дома, работая на гражданской работе. От новостей плохих, как некоторые пытаются избегать их? Ну, этого не получится. Уже нужно учиться жить в другом мире и принимать его реально", — рассказал военный.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Прорвавшийся на АЗОВСТАЛЬ разведчик: Путин готовится к тяжелой войне! Воевать придется всем!

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