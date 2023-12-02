"Воевать стало сложнее": экс-военный рассказал, как изменилась армия РФ с начала полномасштабной войны

Воевать с армией РФ стало сложнее. Российские солдаты, которые не были подготовлены, так называемые "чмобики", за год полномасштабной войны стали обученными практикой бойцами.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

По его словам, в целом российская армия не меняется. Впрочем, мобилизованные уже больше года воюют и набираются опыта ведения боевых действий.

"Что мы имеем в виду, когда говорим об опыте. Они не становятся какими-то тактиками или стратегами. Они наконец научились подгонять форму, чтобы ничего не болталось. Чтобы можно было двигаться и у тебя ничего не вылетало, не нужно было искать, что и где у тебя выпало. Они научились стрелять из стрелкового оружия, из автоматов. Они научились правильно одевать бронежилет, правильно подгонять все, что должно быть на них навешено, аптечку и все остальное”, — говорит Алексей Гетьман.

Также россияне научились маскироваться, скрываться от обстрелов, правильно занимать позиции, рассказал Олег Гетьман. Ранее, по его словам, когда начинались обстрелы, российские солдаты не знали, что делать.

“Сейчас они падают сразу, отползают, окапываются. То есть они изучили обычные солдатские военные навыки. О тактике и стратегии никто не говорит. Но это уже другие военнослужащие. Это уже стало войско. Там дисциплина плохая, пьянство, наркомания. Это тоже мы все знаем, но это уже бойцы. Поэтому воевать с ними стало сложнее”, — рассказал Алексей Гетьман.

В начале полномасштабного вторжения в Украину воевали подготовленные российские войска, говорит Алексей Гетьман. Однако потом был "провал", когда на фронт отправили много мобилизованных россиян.

"Сейчас такого уже нет. Они подготовленные, обученные практикой бойцы", — говорит Алексей Гетьман.

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