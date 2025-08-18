Воин "Азова" в оккупированном Мариуполе перехитрил россиян и вернулся в Украину

Михаил Слабошевский / © ТСН

Реклама

Михаил Слабошевский — ветеран «Азова», защитник Мариуполя и человек, которому звонят, когда попадают в беду. Военный прошел восемь лет войны, потерял ноги во время боев за Мариуполь, но работает, чтобы быть полезным, поддерживает побратимов в плену и мечтает спилить звезду с Кремля

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

Его зовут Михаил Слабошевский с позывным «Вовчик». В армию он пришел водителем и возил побратимов на позиции. После сложного ранения собратья решили — он должен ездить и раздобыли для него специально переделанное авто. На нем ездит по хозяйственным делам и пытается не пропускать акции Free Azov, потому что ждет собратьев из плена.

Реклама

Именно на одной из таких с ним познакомилась корреспондент ТСН Наталья Нагорная.

«Это было на Майдане, куда он часто приезжает и всегда останавливается возле этих многочисленных флажков, чтобы вспомнить своих», — говорится в сюжете.

И всегда это место встречи с побратимами. Именно с Майдана и начался его путь воина.

«Я был на Майдане с афганцами туда-сюда, из 8-й афганской сотни, они пошли в „Айдар“, — говорит ветеран.

Реклама

Война для него началась в 2014. Михаил с другом из родного Фастова выбрал для себя «Азов». Были бои за Широкино, Светлодарская дуга, бои за Марьинку под Донецком и тренировки в Мариуполе — это до полномасштабного вторжения. Март 2022 стал одним из самых тяжелых в жизни.

«Я не на позиции получил травму. Я просто ехал между домами, и они вслепую лупили по жилым районам Мариуполя. И „град“ упал рядом с машиной, пошли осколки на ней. В тело, в ногу — в одну, в другую. Я дней пять вообще ничего не помню», — вспоминает «Вовчик».

Затем в оккупированном городе россияне искали военных по медучреждениям, но в Михаиле азовца не распознали — сам он считает, это из-за того, что у него не было татуировок.

«У меня два телефона, павербанк, документы, все пропало и форма, все. И не знаю, кто забрал, кого благодарить за то, что это неизвестные люди туда-сюда», — говорит Михаил Слабошевский.

Реклама

Михаилу ампутировали обе ноги.

«Я остался в Мариуполе под ними, как гражданский, и там стал такой худенький-маленький, потому что ни еды, ни воды, ничего», — говорит ветеран.

В июне 2022 года волонтерам удалось вывезти его на территорию Украины, в Запорожье. Но долго горевать не в его характере.

В Министерстве внутренних дел ему предложили стать оператором службы 112 — здесь все условия для работы на кресле колесном. Михаил очень любит общаться с людьми, и здесь ему приходится это делать постоянно. Конечно, люди попадаются разные — никто не догадывается, что принимает их звонок ветеран с инвалидностью и бывают невежливыми.

Реклама

«Да взрослые, а ведут себя, извините, как дети, то выпившие бывает, особенно выходные дни выпившие бывает, звонят и балуются», — говорит он.

Всего операторами в колл-центрах службы экстренной помощи по стране работает 18 ветеранов войны.

Михаил постоянно шутит с коллегами, да и с нами и убеждает, да, потерял ноги, но не стыдно ни перед собратьями, ни перед своей страной. И главное — не останавливаться.

▶На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 12:00 новости 18 августа. СТРАШНЫЙ УДАР по ХАРЬКОВУ! Переговоры ТРАМПА и ЗЕЛЕНСКОГО!