Воин, потерявший ногу на фронте, отправил ВСУ 200 авто: "Если я сломаюсь – это будет победа врагов"

Андрей Усач из Ровенской области еще в 2014 году пошел защищать Украину от оккупантов. Чудом выжил, когда ему ампутировали ногу в ангаре Луганского аэропорта, потому что не могли эвакуировать. С тех пор мужчина помогает ВСУ, собирая им помощь по всему миру.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анны Махно.

Андрей Усач потерял ногу во время боев за Луганский аэропорт

Андрей Усач - ветеран российско-украинской войны. Пошел воевать еще в 2014-м. Тогда получил тяжелые ранения на Луганщине. Враг накрыл защитников из "Града".

Это были бои за Луганский аэропорт в июле 2014 года. Тяжелораненый Андрей с собратьями в ангаре были под постоянными обстрелами, поскольку эвакуация была невозможна. Вместе с ними был врач Дмитрий Лось, который понимал, если не сделать операцию - Андрей не выживет.

"Чтобы уберечь жизнь, пришлось пожертвовать частью тела. Отрезали остатки ноги и начинается обстрел", - вспоминает Андрей Усач.

Андрей Усач

После начала полномасштабной войны ветеран волонтерит для ВСУ

Через несколько дней таки удалось провести эвакуацию. А дальше годы лечения и реабилитации. Андрей не только стал на протез, но и попал в национальную сборную. Представляет Украину на международных соревнованиях раненых ветеранов.

Украинский ветеран даже знакомился с сыном Короля Соединенного королевства. Так постепенно появились знакомые иностранцы и люди из украинской диаспоры. Поэтому когда началось полномасштабное вторжение россиян, Андрей обратился к ним за помощью для военных. Вспоминает, как из Англии перегонял первую машину.

"Руль не с той стороны, люди не так ездят, три педали, одна нога", - вспоминает ветеран.

Андрей Усач

Боец Руслан, который приехал за транспортом, говорит, что сейчас на фронте очень нужны авто. Остальные будут перегонять на передовую Андрей с друзьями. Для этого им нужно около 30 тонн горючего. Андрей обещает помогать дальше: тем кто на фронте, и тем, кто после ранений в больницах.

Призывает, как бы тяжело ни было - не сдаваться.

"Если я сломаюсь - это будет победа врагов", - говорит ветеран войны.

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