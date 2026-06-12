Сергей Кузнецов, скончавшийся в больнице в Киеве / © ТСН

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В Киеве разразился скандал, связанный с деятельностью коммунального учреждения «Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи». В медицинском учреждении столицы раненых защитников заставляют за собственные деньги покупать даже базовые обезболивающие и расходные материалы, а из-за катастрофической нехватки персонала и равнодушия администрации бойцы буквально угасают и истекают кровью в палатах. Каплей, переполнившей чашу терпения, стала трагическая смерть 42-летнего военнослужащего Сергея Кузнецова.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Ирины Маркевич.

«Мама, мне плохо, я задыхаюсь»: трагедия семьи Сергея Кузнецова

Обезумевшая от горя мать Галина встречается с журналистами всего через несколько часов после того, как сердце её сына Сергея остановилось навсегда. Женщина сама инициировала максимальный резонанс, хотя говорить сквозь слезы ей физически крайне трудно.

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Перед смертью Сергей буквально умолял врачей о элементарной помощи: «Мама, мне плохо, мне ничего не хочется, я не хочу есть» — и после этого мужчина начинал сильно задыхаться на кровати.

Сергей Кузнецов поступил в киевскую больницу скорой помощи с тяжелыми осколочными ранениями обеих ног, живота и спины. Боец находился в полном сознании и сначала уверенно шел на поправку — раны на ногах и животе, которыми врачи хоть как-то занимались, почти зажили. Зато на большое ранение на спине, где осколками были серьезно повреждены два позвонка, медицинский персонал вообще не обращал должного внимания. Спина была фактически разорвана, ее перевязывали то и дело, из-за чего рана постоянно сочилась и оставалась полностью мокрой, провоцируя невыносимые процессы.

Мать военнослужащего

Защитник на протяжении нескольких дней испытывал невыносимую, адскую боль в позвоночнике и ногах, однако на его жалобы никто из дежурных бригад должным образом не реагировал. Врачи уверяли мать, что в больнице официально «все есть», однако на самом деле сильные обезболивающие препараты Галине приходилось ежедневно покупать в аптеках исключительно за свой счет. В общей сложности семья потратила на медикаменты до 30 тысяч гривен, поскольку дешевые заменители действовали лишь по два часа.

Неделю назад состояние Сергея начало стремительно ухудшаться, температура тела поднялась до критических 40 градусов, однако семья так и не дождалась действенной помощи от медицинского учреждения. Видя, что сын просто беспомощно угасает в палате, Галина обратилась за помощью к ветеранским организациям. Советник президента Национальной академии медицинских наук по вопросам ветеранов и военнослужащих Тарас Мацюк оперативно начал согласовывать экстренный перевод бойца в военный госпиталь. Однако именно в тот день, когда за Сергеем должна была приехать специализированная бригада госпиталя, его сердце остановилось.

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«Я требую, чтобы было проведено исключительно справедливое и честное расследование смерти моего сына! Он самоотверженно защищал Украину на передовой, а умер здесь, в Киеве, так бессмысленно и бессмысленно из-за обычной человеческой халатности», — говорит мать защитника.

Чтобы защитить мать и не дать администрации подделать документы, по просьбе волонтеров в больницу прибыл даже главный хирург Вооруженных сил Украины. Его задача — проконтролировать, чтобы судебно-медицинская экспертиза была проведена честно и дала четкий ответ: была ли помощь Сергею оказана в полном объеме, или его смерть — это прямое следствие халатности.

Воин в больнице

Врач, работающая в больнице, поразила всех рассказом о том, как относятся к военным

Этот случай — далеко не первый громкий скандал вокруг учреждения, а всю деятельность ЛШД волонтеры открыто делят на две страшные категории: тотальная нехватка медикаментов и полное пренебрежение интересами пациентов. Врач-анестезиолог этого же учреждения Елена Бобровник первой из персонала не побоялась открыто выйти в эфир и подтвердить системные преступления руководства.

«Я не знаю, что они там официально пишут в отчетах, но на практике у нас все врачи работают как обычные волонтеры. Мы сами тайно приносим раненым военным нормальные обезболивающие, покупаем их где-то. Хирурги и травматологи за свои деньги покупают антисептики для обработки операционного поля, перевязочный материал, обычный бетадин — все, что нужно для проведения неотложной операции, потому что на складах пусто», — говорит Елена Бобровник, врач-анестезиолог ЛШД.

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Врач вспомнила случай, произошедший в апреле. В реанимацию доставили неизвестного военного с тяжелым проникающим ранением головы. Боец находился в глубокой коме, его личность и родственников установить не удавалось. Для того, чтобы стабилизировать его состояние и начать выводить из комы, врачам экстренно понадобились дорогие препараты крови, в частности стандартный альбумин, который государство полностью закупает и финансирует для больниц. Однако в ЛШД его не оказалось. Елена Бобровник была вынуждена лично обращаться в патронатную службу «Ангелы Троицы» под руководством Елены Толкачевой, и волонтеры посреди ночи срочно привезли альбумин, медицинские фильтры и даже банальные медицинские перчатки, которых тоже не было у персонала.

Боец наконец пришел в себя, назвал своё имя — Василий — и пошел на поправку. Однако через пять дней, придя на очередную смену в реанимацию, Елена Бобровник застала ужасную картину: раненный в голову Василий просто лежал на кровати в огромной луже собственной крови, которая часами вытекала из раны, адежурный персонал игнорировал пациента. Медик сделала шокирующее фото (которое журналисты по этическим соображениям вынуждены сильно размыть) и отправила его волонтерам и журналистам, которые сразу переслали снимок мэру столицы.

«Эта история закончилась тем, что мы физически не могли в течение нескольких часов уговаривать дежурного врача просто вернуться на свое рабочее место, чтобы организовать срочный осмотр и остановить кровотечение. Парень беспомощно истекал кровью с 16:00 вечера. Елена Бобровник сделала и отправила фото в 18:34, и только после 19:00, когда поступил мощный сигнал сверху, в реанимации началось хоть какое-то движение и Василия наконец-то забрали в операционную — он истекал кровью более трех часов прямо в палате!», — говорит Елена Толкачева, основательница патронатной службы «Ангелы Тройки».

Василий выжил, однако из-за длительной кровопотери и повреждения мозга его состояние сейчас крайне тяжелое — он проходит реабилитацию в Закарпатье, почти лишился речи и заново учится делать первые шаги.

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Сама врач Елена Бобровник отмечает, что больше не боится репрессий или увольнения со стороны администрации: «Я просто уже не выдержала, хотя молчала годами. Я прекрасно понимаю, благодаря кому я вообще здесь стою, благодаря каким военным я могу пить кофе, а мой ребенок жив. Не будет военных — ваши миллионы никого здесь не спасут!»

Катастрофическая нехватка кадров и побег директора от журналистов

По словам персонала, некогда уникальный и сильный коллектив ЛШД, обладавший огромным опытом спасения людей после самых сложных аварий, сейчас полностью разваливается. Врачи, медсестры и санитарки массово увольняются, не выдерживая рабских условий труда и ничтожной оплаты. В результате — в реанимационном блоке на 30 пациентов в очень тяжелом состоянии в смене остается всего 2–3 пожилые санитарки, чего в учреждении не было никогда с момента основания.

Эту информацию полностью подтверждает и ветеран Ярослав Боронило, который после сложной высокой ампутации конечности провел месяц в стационаре ЛШД: «Одна медсестра и одна пожилая санитарка остаются на целый этаж, где палаты доверху забиты тяжелыми лежачими больными. Ты по 40 минут лежишь в собственных нечистотах, потому что бедная женщина просто физически разрывается и не знает, за что хвататься — одного надо протереть, другому катетер поменять».

Ярослав также за свой счет покупал все обезболивающие мази и лекарства по спискам, которые ему выписывал лечащий врач, а пеленками и расходными материалами больницу обеспечивали исключительно волонтеры.

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В связи с этим ужасающим задокументированным террором более 80 официальных сопровождающих служб и патронатных организаций обратились с официальным коллективным письмом к Командованию Медицинских сил ВСУ с категорическим требованием немедленно прекратить направлениераненых бойцов в Киевскую больницу скорой помощи.

После резонанса в СМИ власти инициировали служебную проверку. ТСН направила официальные запросы руководству учреждения, однако, не получив ни одного ответа за неделю, журналисты лично пришли в кабинет генерального директора ЛШД Виктора Дороша. Встреча оказалась шокирующей — чиновник начал отрицать свое отстранение, а услышав вопрос о том, почему семьи военных покупают лекарства за свой счет, просто закрыл перед оператором дверь, выбежал в коридор и начал активно убегать от съемочной группы, в конце концов забаррикадировавшись от журналистов в общественной уборной больницы.

Поскольку больница является муниципальным учреждением города, окончательное решение о немедленном увольнении и привлечении к ответственности генерального директора Виктора Дороша должен принять непосредственный собственник — Департамент здравоохранения КГГА.

Глава ведомства Татьяна Мостепан не нашла в своем графике времени, чтобы лично ответить на острые вопросы журналистов, ограничившись формальным письменным ответом: «По результатам служебного расследования комиссией подготовлен соответствующий акт… материалы переданы на рассмотрение директору Департамента здравоохранения города Киева».

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Сколько именно чиновники КГГА будут рассматривать этот внутренний акт и сколько ещё раненых защитников за это время пострадают от действий администрации ЛШД — в Департаменте здравоохранения не сочли нужным уточнять. ТСН продолжает внимательно следить за ходом этого уголовного дела.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ГРОМКИЙ СКАНДАЛ! Смерть раненого бойца в Киеве: родственники обвиняют больницу в халатности

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