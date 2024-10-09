Воин ушел в СЗЧ и публично об этом заявил: история получила продолжение

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали Сергея Гнездилова, который публично заявил об уходе из воинской части. Его действия квалифицировали как дезертирство. В то же время, в бригаде Гнездилова провели служебное расследование и по его результатам всплыли на поверхность интересные детали.

Все подробности рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Самовольное оставление части

Сотрудники ДБР задержали военнослужащего 56 отдельной мотопехотной бригады, который самовольно покинул воинскую часть и сообщил об этом через социальные сети 21 сентября 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба ДБР. И хотя Бюро не сообщило фамилию задержанного, из контекста понятно, что речь идет о Сергее Гнездилове.

Впоследствии в бригаде Гнездилова также было назначено служебное расследование. По его результатам было установлено, что военный цитирую: "совершил действия, содержащие признаки уголовного правонарушения".

Гнезделову грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет. Сам военный в соцсетях подтвердил, что был задержан.

“Меня задержан.”

Гнезделову грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет / Фото: Государственное бюро расследований

Кто такой Гнездилов?

Напомним, 21 сентября военнослужащий Сергей Гнездилов признался, что самовольно покинул воинскую часть. Он заявил, что покинул службу для того, чтобы привлечь внимание к отсутствию сроков службы, ясности на законодательном уровне по этому вопросу и срокам демобилизации.

СЗЧ Гнездилова

В своем резонансном сообщении он отметил, что за 11 лет войны с Россией украинское общество и власть цитирую: "Не нашли в себе сил серьезно и честно говорить о реалиях затяжной, постоянной войны". Также в посту он обвинил общество, в том, что оно верит в ВСУ, и при этом не становится в защиту страны. И в то время, когда люди, исполняющие свой воинский долг, бессрочно остаются в армии, другие военнообязанные граждане цитирую: “получают фейковые инвалидности, фиктивно женятся на женщинах с группами инвалидности, фиктивно усыновляют и уклоняются от выполнения конституционного гражданского долга”.

Реакция Сети

Тогда сообщение военного прокомментировали несколько сотен гражданских и военных. Одни выразили надежду, что ситуация у Гнездилова решится так, что это устроит обе стороны – военного и государство, другие откровенно осудили поступок военнослужащего. По мнению последних, те, кто совершил СЗЧ, подвергают опасности тех воинов, которые рассчитывали на службу побратима.

Этот случай прокомментировал заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин, осудив действия военного.

Гнезделов об обвинениях в "измене"

25 сентября в издании "Бабель" вышло интервью Сергея, где он отметил, что никого не изменял, потому что у него в подразделении нет людей – они "кончились".

Также Гнездилов подчеркнул, что с позиций не убегал и у него нет выговоров или замечаний к службе.

Военный добавил, что шел на этот поступок с пониманием, что все возможно. Но все же надеялся, что о проблеме отсутствия сроков хотя бы будут говорить.

Что дальше?

Следует отметить, что в этом интервью Сергей Гнездилов предсказал свое будущее. Он рассказывал, что его, вероятно, арестуют, возможно, будут содержать под стражей. Впрочем, военный тогда заявил, что будет доказывать, что выполнил свой долг.

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Напомним, 9 октября, работники ДБР задержали военнослужащего 56 отдельной мотопехотной бригады, журналиста и блоггера Сергея Гнездилова, ранее публично заявившее о самовольном уходе из части.

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