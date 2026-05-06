Воин ВСУ "Борода" пробыл на позициях 122 дня: он шокировал признанием

Они — первыми принимают бой, видят врага в лицо, и среди них — самые большие потери. В Украине сегодня, 6 мая, отмечают День пехоты — так называемого «живого щита» страны. Последние годы доказали, что украинские пехотинцы могут держать позиции при любых условиях.

Корреспондент ТСН Марьяна Бухан пообщалась с бойцом 56-й отдельной мотопехотной бригады, который провел на передовой более четырех месяцев непрерывно.

От добровольца до закаленного пехотинца

Владу под псевдонимом «Борода» 28 лет. Четыре из них он провел на войне.

Решение пойти в военкомат принял в первые дни полномасштабного вторжения: «Началась война и думаю, нужно внести вклад в это дело».

За время службы «Борода» прошел десятки выходов на «ноль» и получил два ранения. Война научила его принимать решения мгновенно — даже в любви. Увидев будущую жену в TikTok в конце 2022-го, он сделал ей предложение уже во время первой встречи через месяц переписки.

122 дня в «клетке»: как выжить без цивилизации

Самым тяжелым испытанием стал выход на позицию на Донбассе, который должен был длиться неделю, а затянулся на 122 дня. Четверо побратимов должны были незаметно следить за передвижением техники оккупантов.

Более четырех месяцев бойцы жили без телефона, интернета и книг. Их будни состояли из.:

Смен по 4 часа: друг друга меняли круглосуточно.

Самодельных развлечений: играли в карты, вырезанные из коробок от сухпайков.

Добычи воды: иногда приходилось пить дождевую воду. «Двадцать бутылок дождевой воды — это мы пировали», - вспоминает боец.

Доставки дронами: побратимы сбрасывали с неба еду, патроны и даже чистые носки.

Бои и возвращение

Через три месяца враг обнаружил позицию и начал «жестко долбить» дронами. В одном из боев Влад потерял побратима. Когда через 122 дня экипаж наконец вышел к цивилизации, ребята сначала смущались от тишины, неограниченной воды и возможности просто выспаться.

Сейчас «Борода» учится на сержанта и занимается подготовкой людей. Несмотря на свой героизм, он честно признается: повторить такой опыт не хотел бы. «Морально больше не готов к этому всему… страх больше появился», — заключает пехотинец.

