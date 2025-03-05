Воин ВСУ рассказал историю медика из Новой Зеландии, которая бросила все и с 2022 года защищает Украину

Воин ВСУ рассказал о том, как иностранцы воюют за Украину. Он вспомнил историю боевой медики из Новой Зеландии.

Украинский военный, сын Игоря Пелыха - Иван Пелых рассказал, как на фронте воюют иностранцы. Он вспомнил историю военного медика родом из Новой Зеландии, которая с 2022 года защищает Украину.

Об этом он рассказал в интервью ведущей Маричке Падалко.

Он отметил, что иностранные военные, в отличие от украинских, могут расторгнуть контракт с ВСУ.

"Очень многие спрашивают, зачем это им нужно. У всех по-разному: есть те, кто за идею, есть те, кто за деньги. Есть моменты, где когда иностранцами пренебрегают и не оформляют. У нас это такие же военные. Единственный момент - они могут разорвать контракт. У нас есть даже кейсы, что иностранцы редко когда остаются в одном подразделении. Они могут разорвать контракт, потусить в Киеве и попробовать себя в другом подразделении. И это нормальная практика, что кто-то провоевал и говорит - сори", - говорит он.

Иван Пелых рассказал историю военного медика из Новой Зеландии, которая с 2022 года воюет за Украину и вернулась на фронте даже после тяжелого ранения.

"Медик с нами с 2022 года, она из Новой Зеландии. Там она была горным медиком. Она приехала сюда воевать и осталась надолго. В 2023 году она подорвалась на противопехотной мине, почти потеряла ногу. Она восстановилась, вернулась и возглавила одну из групп. Переехала жить в Украину - купила квартиру, прописалась и получила гражданство. Вот вам пример человека, который вообще мог сидеть в Новой Зеландии и наслаждаться жизнью на берегу океана. Но она бросила все и воюет за идею", - рассказал Иван Пелых.

Полную версию интервью смотрите по ссылке.

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