Воинская часть отказалась брать на службу: на Тернопольщине мужчина придумал, как уклониться от мобилизации

Мобилизация в Украине

На Тернопольщине суд вынес приговор 35-летнему мужчине, который уклонился от призыва по мобилизации. Обвиняемый не признал вины, заявив, что не против служить, но только на собственных условиях.

Об этом говорится в приговоре Чертковского районного суда Тернопольской области.

Что известно о деле

Согласно материалам дела, в феврале 2023 года житель Тернопольщины прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его ограниченно годным. Мужчине вручили «боевую» повестку для отправки в учебный центр в Каменце-Подольском, однако в назначенное время на сборный пункт он не явился.

В суде мужчина выдвинул собственную версию событий:

заявил, что его «забрали с улицы», хотя он не состоял на учете;

утверждал, что имеет серьезные проблемы со зрением (сложный астигматизм);

подчеркнул, что не уклоняется от службы в принципе, но предложенные части ему «не подходят».

Однажды мужчину таки отправили в воинскую часть, но его вернули обратно из-за «низких морально-волевых качеств».

Контракт как попытка избежать тюрьмы

Во время судебного разбирательства защита обратилась с ходатайством закрыть дело за «изменением обстановки» (ст. 48 УК Украины). Адвокат предоставил справку, что обвиняемый изучается как кандидат на службу по контракту в пограничный санаторий «Немиров».

Однако этот план провалился. Выяснилось, что мужчина не прошел внутреннюю проверку ГПСУ именно из-за наличия действующего уголовного производства:

«Обвиняемый не проявил искреннего намерения идти служить, когда ему предоставлялась такая возможность, а попытка пойти на контракт возникла только под угрозой приговора».

Почему суд не поверил в «проблемы со зрением»?

Хотя повторная ВВК в 2025 году подтвердила проблемы со зрением, врачи четко отметили: мужчина пригоден к службе в частях обеспечения, ТЦК, учебных центрах и подразделениях логистики. Таким образом, состояние здоровья не давало ему права полностью игнорировать повестку.

Свидетель, заместитель начальника РТЦК, подчеркнул в суде, что никаких законных оснований для отсрочки у подсудимого не было, а его нежелание служить в конкретных подразделениях является сугубо субъективным.

Приговор суда

Чертковский районный суд признал доказательства вины исчерпывающими.

Решение суда:

Отказать в освобождении от ответственности за «изменение обстановки».

Признать мужчину виновным по ст. 336 УК Украины.

Назначить наказание — 3 года лишения свободы.

Суд постановил, что такое наказание является необходимым для исправления осужденного, поскольку он систематически уклонялся от выполнения конституционного долга.