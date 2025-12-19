Воину без конечностей отказались выдать карту: что известно о громком скандале в банке и как все закончилось

Руслан Кныш / © ТСН

Реклама

20-летний Руслан Кныш, боец 3-й штурмовой бригады, который потерял на фронте четыре конечности, столкнулся с вопиющим отсутствием эмпатии. В отделении банка ему отказались выдать карточку, потому что он не мог подержать ее в руках для фото. После огласки извиняться в госпиталь приехал лично глава Нацбанка. Подробности дикого случая — в материале корреспондента ТСН Ирины Маркевич.

История Руслана Кныша

Руслан Кныш родом из Селидово, что в Донецкой области. Чтобы попасть на фронт в 18 лет, ему пришлось буквально бежать из дома — мама даже объявляла сына в розыск. Он мечтал о «Тройке» (3 ОШБр) и в итоге стал частью легендарного подразделения.

Два месяца назад в него попал дрон-"ждун». После 10 дней комы Руслан пришел в себя и понял: рук и ног больше нет.

Реклама

«Я очнулся, вижу — нет рук. Первая мысль: убейте меня. Представьте себе, у меня ощущение, что меня украли», — вспоминает боец.

Несмотря на сверхтяжелые ранения, Руслан решил бороться дальше. Но первый же выезд в гражданскую жизнь стал для него холодным душем.

«Протокол важнее человека»

Вместе с куратором патронатной службы Алиной Руслан приехал в отделение ПриватБанка, чтобы восстановить карту для получения государственных выплат — денег, которые он буквально заработал кровью. Однако менеджер банка поставила невозможное условие: клиент должен сфотографироваться, держа карту возле лица.

«Менеджер попросил Руслана взять в руки карту. Прекрасно понимая, что руки ампутированы. Держать карту другому человеку нельзя — такая процедура. А если нет рук, то нет и карты», — рассказывает корреспондентка ТСН Ирина Маркевич.

Реклама

Даже когда Алина попыталась подержать карту рядом с лицом Руслана, система ее «не приняла». Хуже всего — на горячей линии НБУ тоже не помогли, заявив, что «такие правила».

«Выводы будут сделаны»: реакция НБУ и банка

Только после того, как патронатная служба «Ангелы» обнародовала историю, государственная машина закрутилась. Глава НБУ Андрей Пышный и представители ПриватБанка приехали в палату Руслана с извинениями.

Андрей Пышный, который сам имеет нарушения слуха и читает по губам, признал: проблема не только в регламентах, а в людях.

«Мне очень больно было читать то, что вы написали. Так не должно быть. Выводы будут сделаны»,- пообещал глава НБУ. Он заверил, что протоколы для всей банковской системы изменят в кратчайшие сроки.

Реклама

Что дальше?

ПриватБанк предложил Руслану финансирование лечения и сложное протезирование (остеоинтеграцию). Боец извинения принял, но остался непоколебимым в главном — должны быть реформы.

Руководитель патронатной службы Елена Толкачева отмечает: если уважение к ветеранам будет оставаться только на бумаге, Украина может потерять будущее.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ИТОГОВЫЕ НОВОСТИ ТСН НАЖИВО ЗА ПЯТНИЦУ, 19 ДЕКАБРЯ