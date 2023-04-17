Воины необычно поблагодарили мальчика за письма с поддержкой: ребенок был очень счаслив

12-летний Миша Баранов из Энергодара сейчас с мамой в вынужденной эвакуации в Германии, но даже на расстоянии не перестает помогать вооруженным силам. Когда мальчик не получил обратного ответа на свое письмо к военным – его знакомые по школе начали смеяться: мол, письма поддержки на фронте никому не нужны, но все оказалось не так, говорится в ТСН.

В Зинген, что на юго-западе Германии вместе с мамой мальчик уехал уже с российской оккупации почти год назад. Единственная дорога из Энергодара в Запорожье через Васильевку тогда еще была открыта и им повезло — дорога заняла несколько часов, тогда как иногда людям приходилось стоять неделями.

На чужбине мальчик адаптировался тяжело, тоска по родному дому до сих пор не прошла. Чтобы ускорить свое возвращение домой, Миша донатит на ВСУ и пишет письма поддержки нашим бойцам. На свое первое письмо Миша ответа не получил. "Были люди, которые смеялись и говорили, что это не дойдет и все такое не верили", — рассказывает мальчик.

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Ко второму письму мама исподтишка добавила и от себя. “Это письмо запало, потому что там была мамина просьба. История Миши, что Миша не первый раз передает, но ничего назад не приходит и в Германии начали говорить, что не нужна эта поддержка, никто этого не понимает”, — рассказывают получившие письмо бойцы.

Письмо от Миши и его мамы проехало две тысячи километров и попало в руки добровольцев Александра и Олега. Поздравления по эвакуации растрогали даже закаленные войной сердца бойцов. Они решили поддержать его так же, как он поддерживает их. "Мы получили твое письмо, очень приятно", — звучит на видео, которое для мальчика записали бойцы.

Ребенок не сдерживал радости от услышанного, сюрприз с видеообращением к нему от защитников удался. Бойцы говорят, что рисунки и слова поддержки бойцам от детей очень важны. Защитники действительно их носят с собой в карманах, и это не красивый миф. Просто обратная связь для всех – не реальна. "В сердце воинов каждое письмо находит свой отклик, у наших воинов есть очень большая вера в победу и все, что они делают недаром и все эти безделушки, они подкрепляют, и не дают угасать этой вере", — говорит боец Олег.

После победы Миша с мамой хотят вернуться в Украину. Говорят, вся надежда на наших бойцов, потому что возвращаться им некуда. "Там живут русские солдаты, даже в голове не укладывается, но, так как нам говорят, общаемся с оставшимися, это не только в нашем… Домой хочется очень, Германия хорошая, но хочется домой", — говорит мама мальчика.

Но Мишу ждет еще один сюрприз. Подросток получит больше, чем видеообращения от бойцов - флаг Украины подписан бойцами уже по дороге в Германию. Но для того, что Миша и другие дети вернулись из эвакуации, нужно такие флаги поднять во всех временно оккупированных наших городах. "Ребята, которые принимают участие в боевых действиях, ценой собственной жизни дают возможность Мише вернуться домой", — говорят бойцы.

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