Воины удерживают треть Бахмута под непрерывным огнем: город простреливается насквозь

На весь Бахмут нет даже пары квадратных метров, где остались бы целыми любые постройки.

Бахмут защищается и контратакует. Воины уничтожают россиян из гаубиц и минометов, выдерживают постоянные пехотные штурмы и авиационные удары, берут окупантов в плен и проводят локальные контрудары вокруг города. Все это – невероятно высокой ценой, под непрерывным вражеским огнем, говорится в ТСН.

На Донетчине вдоль всей передовой и более трех десятков километров в оперативном украинском тылу, почти везде не осталось безопасных мест.

Несколько недель подряд аэроразведчики "Хартии", добробата 127-й бригады терробороны, каждое утро облетают Бахмут, ищут врага и пути в город. Дорог туда немало, говорят воины, но отыскать совершенно безопасный маршрут – почти нереально. Все тропы – настоящая лотерея с максимальными ставками. “Днем, почти постоянно и ночью – тоже! Ближе к утру, там, коридор тишины. Ну, может час-два. И потом снова. Очень много обстрелов! Очень многое! 152-ми! Бьют минометы – танчики бьют. Напротив дом – прилетело! Там – там! За нами здесь есть**а**ь, прям прилетает”, — говорит боец добровольческого подразделения “Пушкин".

На весь Бахмут нет даже пары квадратных метров, где остались бы целыми любые постройки. Здесь земля перепахана осколками, тяжелыми артиллерийскими снарядами и взрывами кассетных боеприпасов. “Постоянно слышишь взрывы, постоянно какие-то прилеты, залпы из РСЗО. Такое постоянно. Они не жалеют боеприпасов. Они работают полными пакетами и обстреливаются очень сильно”, — во время очередного обстрела рассказывает боец добровольческого подразделения "Хартия", 127 ОБр СРО "Ник"

Над дорогами висят оборванные провода, а вдоль дорог — обгоревшие и разбитые остатки подбитых автомобилей. Городскими путями теперь чаще, чем ездит транспорт, летают пули. “Практически всегда стрелковое сражение с минимальными дистанциями. Враг прет, дистанции 50-200 метров. Может быть там контакты – 20 метров”, — добавляет “Боксер".

Весь Бахмут сейчас простреливается насквозь. “Больше таких, пулеметных, автоматных обстрелов. Пули летают шальные…”,- утверждает работница пункта помощи в г. Бахмут Елена.

Именно в этом пункте на весь Бахмут, где есть электричество, горячая еда, напитки, лекарства и связь. Зато почти не осталось возможности покинуть город, а многие гражданские по разным личным причинам и мотивации так и не решились на эвакуацию. За такое решение, говорят украинские военные, они каждый день платят ужасную цену. “Многие люди, которые просто умирают. Вышли из дома, мина прилетела и… Люди лежали уже мертвые, там на улице, на дороге! Каждый день умирают”, – констатирует “Боксер”.

Но город упрямо стоит, бойцы уверяют, что треть города под их контролем. Благодаря титаническим усилиям украинских воинов, цене многих жизней тех, кто не должен погибнуть, защитники Бахмута держатся, уничтожают оккупантов выигрывая время и даже контратакуют. “Мы все понимаем, ради чего мы здесь. Вот и все. Должны просто сжать зубы, руки, кулаки и просто идти вперед», – говорит боец «Ник».

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