Воины ВСУ 4 месяца в окружении держали позицию на Донбассе: они рассказали, как выжили и почему благодарны ТЦК

Дмитрий и Денис / © ТСН

Грязь, смерть и адреналин. Они на войне выполняют самые тяжелые задачи. Ребят в пехоте называют «живым щитом», ведь они первыми принимают бой и видят врага в лицо. Корреспондентка ТСН Марьяна Бухан пообщалась с двумя бойцами легендарной 93-й бригады «Холодный Яр» — Дмитрием и Денисом. Год назад их обоих мобилизовали прямо с улицы, а уже через несколько месяцев они отправились на позицию, где отражали атаки россиян 130 дней подряд.

От очереди за пивом — до «нуля»

Дмитрий Зюзькин до войны был поваром, а Денис Тищенко — помощником машиниста. Их история в армии началась внезапно.

Денис: «Меня украли прямо с улицы. Это было страшно, потому что забрали телефон и мои родные двое суток не знали, что со мной».

Дмитрий: «Я пошел в магазин за двумя баночками пива, вышел из магазина — передо мной стоит шесть мужчин таких немаленьких, говорят: ну шо, поехали?»

После 51 дня на полигоне, где «крутые инструкторы объяснили, как выжить и как убить», ребята оказались в 93-й бригаде. Первая задача — держать позицию на важном отрезке трассы на Донбассе.

Жизнь в «норке»: 130 дней под землей

Позиция располагалась в почти разбитом доме. Чтобы выжить, бойцы собственноручно выкопали под ней блиндаж. Это место стало для них и домом, и огневой точкой. Продукты и воду им сбрасывали дронами.

Дмитрий: «Обеспечение у нас было очень крутое. Я бы не сказал, что похудел за эти четыре месяца, потому что кормили нас хорошо — и сладости, и все необходимое давали».

Когда противник взял позицию в кольцо, запланированные два месяца службы превратились в четыре. Вражеские беспилотники полностью разбили дом над их «норкой».

Дмитрий: «Не всю нашу норку засыпало, меня засыпало… мы сделали два запасных выхода. Мы спрятались каждый в туннеле возле выходов. У Дениса туннель был немножко лучше, мы потом из его туннеля сделали себе новую позицию».

«Ты просто устаешь бояться»

Самым тяжелым испытанием стало психологическое давление. После сотого дня на позиции граница между реальностью и галлюцинациями начала стираться.

«После ста дней было трудно отличить то, что я действительно слышу, и то, что могло послышаться. Ты просто устаешь бояться», — говорят воины.

Командир батальона под псевдо «Вал» объясняет, что завезти и вывести пехоту с позиции — это самый большой риск, поэтому такие долгие ротации часто обусловлены именно безопасностью самих солдат. На кадрах возвращения видно, как Денис и Дмитрий, истощенные, но довольные, звонят мамам и хвастаются трофейным оружием — с задания они вернулись не одни, а с пленным оккупантом.

Новая специальность и благодарность ТЦК

Сегодня Дмитрий и Денис уже не в пехоте. Они сменили профессию и стали пилотами наземных роботизированных комплексов (НРК). Они ремонтируют роботов и управляют ими на поле боя, принося врагу «хлопок». Несмотря на то, как они попали в армию, ребята говорят, что не жалеют об этом.

Журналисты спросили воинов, жалеют ли они, что их встретили военные ТЦК.

«Нет, вообще нет. Ни в коем случае. Спасибо ТЦК за их труд», — говорят военные.

Сейчас бойцы открыли сбор на комплектующие для своих наземных дронов и просят украинцев поддержать роту «Радость» 93-й бригады.

Дмитрий: «Пожалуйста, уважаемые, донатьте на 93 бригаду, рота „Радость“, потому что когда русня гибнет, мы приносим радость людям».

