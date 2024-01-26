Воины ВСУ назвали оружие, без которого не победить в войне и обратились к украинцам: фото, видео

Воины ВСУ призывают донатить на дроны.
В украинских военных есть продвижение в Донецкой и Запорожской областях, утверждает Институт изучения войны. Украинские защитники продвинулись вдоль участка линии фронта к югу от Новомихайловки, юго-западнее Донецка, говорят американские аналитики. Также войска ВСУ отбросили врага северо-восточнее Заветного Бажання и продвинулись юго-западнее Мирного. Не в последнюю очередь этот тактический успех достигнут благодаря использованию FPV-дронов.
Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Андрея Цаплиенко.
Съемочная группа ТСН побывала в Запорожской области, в районе Роботино, где воюют операторы дронов 118-й бригады.
Корреспонденты утверждают, на этом участке - пока паритет между нашими военными и противником в использовании дронов. Чтобы не дать врагу достичь преимущество, ТСН объявляет сбор для подразделения ударных БПЛА для 118-й бригады. По QR-коду в левой части экрана можно задонатить на FPV-дроны.
Для того, чтобы FPV-дрон действительно нанес эффективный удар, нужно подобраться как можно ближе к противнику. Операторы 118-й бригады управляют своим беспилотным камикадзе из укрытия, которое находится почти под носом у противника. Командир взвода ударных БПЛА "Ярослав" говорит, что снаряды для ударов они используют самодельные.
Но ситуация на передовой требует создания серийных боеприпасов для FPV. Да и, вообще, количественное преимущество в дронах становится стратегическим фактором для достижения победы на поле боя.
"FPVшкам, замены нет, без них победить нереально", - говорит "Ярослав".
Оператор БПЛА "Николай" говорит, что Россия обгоняет Украину по производству дронов-камикадзе.
"Россия готовилась к этой войне, она готовилась к тому, что ей придется работать не только техникой, пехотой, флотом, но и дронами", - говорит военный.
В Украине давно пришло время резко увеличить производство относительно дешевых беспилотных систем - государственными мощностями. Волонтерских уже мало.
"У нас большинство FPVшек волонтерские. Даже лучшие FPVшки идут волонтерские", - отмечает "Ярослав".
Однако, к идее массово собирать беспилотники дома командир взвода FPVшников относится скептически. Все, что сделано кустарным способом, операторам дронов приходится переделывать собственными руками. Прямо на передовой.
"На сегодняшний день этому подразделению хватает боезапаса вертолетных камикадзе — за счет волонтеров. На завтра ситуация может измениться. И, надо признать, не в пользу наших ребят", — отмечает Андрей Цаплиенко.
Поэтому до момента, пока передовая получит от государства обещанный миллион дронов, военные видят только такой выход: "Лучше донатьте на дроны".
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ❗ Без FPV-дронов победить невозможно! Сбор для подразделения ударных БПЛА для 118-й бригады
Напомним, Жданов рассказал, что действительно могло произойти с Ил-76 и кто был на борту.
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