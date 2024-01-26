Воины ВСУ назвали оружие, без которого не победить в войне и обратились к украинцам: фото, видео

В украинских военных есть продвижение в Донецкой и Запорожской областях, утверждает Институт изучения войны. Украинские защитники продвинулись вдоль участка линии фронта к югу от Новомихайловки, юго-западнее Донецка, говорят американские аналитики. Также войска ВСУ отбросили врага северо-восточнее Заветного Бажання и продвинулись юго-западнее Мирного. Не в последнюю очередь этот тактический успех достигнут благодаря использованию FPV-дронов.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Андрея Цаплиенко.

Съемочная группа ТСН побывала в Запорожской области, в районе Роботино, где воюют операторы дронов 118-й бригады.

Уничтожение вражеской техники

Корреспонденты утверждают, на этом участке - пока паритет между нашими военными и противником в использовании дронов. Чтобы не дать врагу достичь преимущество, ТСН объявляет сбор для подразделения ударных БПЛА для 118-й бригады. По QR-коду в левой части экрана можно задонатить на FPV-дроны.

Для того, чтобы FPV-дрон действительно нанес эффективный удар, нужно подобраться как можно ближе к противнику. Операторы 118-й бригады управляют своим беспилотным камикадзе из укрытия, которое находится почти под носом у противника. Командир взвода ударных БПЛА "Ярослав" говорит, что снаряды для ударов они используют самодельные.

Но ситуация на передовой требует создания серийных боеприпасов для FPV. Да и, вообще, количественное преимущество в дронах становится стратегическим фактором для достижения победы на поле боя.

"FPVшкам, замены нет, без них победить нереально", - говорит "Ярослав".

Оператор дронов

Оператор БПЛА "Николай" говорит, что Россия обгоняет Украину по производству дронов-камикадзе.

"Россия готовилась к этой войне, она готовилась к тому, что ей придется работать не только техникой, пехотой, флотом, но и дронами", - говорит военный.

В Украине давно пришло время резко увеличить производство относительно дешевых беспилотных систем - государственными мощностями. Волонтерских уже мало.

"У нас большинство FPVшек волонтерские. Даже лучшие FPVшки идут волонтерские", - отмечает "Ярослав".

Однако, к идее массово собирать беспилотники дома командир взвода FPVшников относится скептически. Все, что сделано кустарным способом, операторам дронов приходится переделывать собственными руками. Прямо на передовой.

FPV-дроны

"На сегодняшний день этому подразделению хватает боезапаса вертолетных камикадзе — за счет волонтеров. На завтра ситуация может измениться. И, надо признать, не в пользу наших ребят", — отмечает Андрей Цаплиенко.

Поэтому до момента, пока передовая получит от государства обещанный миллион дронов, военные видят только такой выход: "Лучше донатьте на дроны".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ❗ Без FPV-дронов победить невозможно! Сбор для подразделения ударных БПЛА для 118-й бригады

Напомним, Жданов рассказал, что действительно могло произойти с Ил-76 и кто был на борту.

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