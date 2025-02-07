Воины ВСУ показали уникальные кадры боев возле Покровска и рассказали, что там действительно происходит

Украинские защитники сдерживают россиян под Покровском. Они показали уникальные кадры уничтожения вражеского оружия и рассказали, что там действительно происходит.

Украинские воины уничтожили штаб российских офицеров в оккупированном Селидово. Кадры авиаудара попали на видео. А вокруг Покровска разбили несколько пушек россиян, которые били в сторону наших позиций. Это зафиксировала камера ТСН. И дрон "Шарк", которым воины 25 отдельной воздушно-дестанои бригады разведывают местность вокруг Покровска. В этой истории есть еще одна важная деталь. Беспилотник, который помогает десантникам видеть тыл врага снаряжает для работы женщина-техник. Третья в Вооруженных силах, которая научилась работать на разведывательном борту. А в мирной жизни она учительница географии в одной из школ Днепра.

О том, как она вместе с побратимами делает все возможное, чтобы фронт не добрался до Днепропетровщины - в репортаже из-под Покровска специального корреспондента ТСН Юлии Кириенко.

Наша авиация уничтожила российских офицеров в оккупированном Селидово. Этот прилет нашей ракеты зафиксировал дрон, которым управляет "Белый". Сейчас у пилота будет новая миссия - найти как можно больше пушек врага еще до того, как они начнут сыпать снаряды на наши позиции под Покровском. Ночью одну из таких удалось обнаружить за какие-то секунды до выстрела.

Поражение окупантов

Украинские воины превосходят врага в умении работать на разведывательных дронах. И это одна из причин почему 25 воздушно-десантная до сих пор не пустила россиян в Покровск.

"Белый" дает команду на вылет. Рядом уже снаряженный борт "Шарк". Здесь, на поле, где он взлетает, руководит десантница "Ультра". Она - третья женщина в ВСУ, которая работает на таком дроне. А в мирной жизни - это учительница географии из Днепра Светлана Александровна. Ученики Светланы - основная мотивация и немалая поддержка. Поэтому она в бригаде, которая прикрывает основной город на пути врага к Днепропетровщине, делает все возможное, чтобы враг не дошел до ее родного Днепра.

"У меня ученица есть, выпускница. Она мне сегодня написала: "Светлана Александровна поздравляю. Как вы?". Сообщила, что еще сетка. Такие моменты они стоят того, чтобы быть здесь. Девочка прислала коробочку соков. И написано, это соки, которые мне давали одноклассники на свои дни рождения. Понимаете, ребенка угощали, а она откладывала их", - говорит „Ультра“.

Воины запускают дрон "Шарк"

Военная ставит дрон на катапульту и он летит в небо над Покровском. И почти сразу засекает вражескую пушку, которая бьет по нашим позициям. Несколько кликов мышкой и пилоты передают на штаб координаты вражеской пушки. Их слышит Василий. А значит, сейчас будет горячо.

Вражеская пушка замолчала. Это уже неплохой результат. Но с "Шарком" теряется видеосвязь. Надо спасать борт, потому что враг понял, что его видят и включил сильную РЭБ. Пилоты пытаются вывести дрон в безопасную зону. Мастерство экипажа доказано - "Шарк" возвращается на землю. Его ловит "Ультра".

Миссия "Шарка" на сегодня завершена. Его сменят в небе ночные дроны-разведчики. Но "Ультра" не будет отдыхать. Она собирает видео с борта. Чтобы продолжить уже факультативный урок географии для своих учеников онлайн. Потому что хочет показать красоту Донетчины не только с бумажных карт в учебниках, а с высоты птичьего полета.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН новости 18:00 7 февраля. ОБЫСКИ В КГГА. РФ направила на ФРОНТУ ВОСЛЮКОВ. Избиение КАБУ

Напомним, по данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, под Покровском россияне потеряли 7 тысяч человек безвозвратно и 15 тысяч в общей сложности. Это с ранеными, пропавшими без вести и так далее.

Читайте также: