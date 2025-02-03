Воины ВСУ придумали оригинальный способ доставлять посылки на передовую

Украинские военные придумали метод, как доставлять посылки на "ноль". Они показали, как это происходит.

Линия фронта на Харьковщине проходит в городе Волчанск. Оккупанты с мая 2024 года пытаются захватить этот полностью уничтоженный город.

Стрелковые бои там вспыхивают ежесуточно на минимальных дистанциях, случается - просто вплотную. Украинские пехотинцы не дают оккупантам пересечь реку и продвинуться на юг. Держать участок, пехоте очень помогает украинская артиллерия и экипажи дронов. Экипажи дронов поддерживают пехоту не только точными ударами и разведывательной информацией, но и доставляют собратьям все, что нужно для выживания между руин.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Моторного.

На ваших экранах QR-код. Это - сбор на FPV-дроны и средства радиоэлектронной борьбы для 34 мотопехотного батальона 57 бригады. По возможности не оставайтесь в стороне, это то, что очень нужно защитникам Волчанска на передовой.

Военные собирают свертки на передовую

На самом деле, именно с воды, признается "Мэр", еще летом, когда на севере Харьковщины была сильная жара, они и начали свою службу фронтовых почтовых отправлений по маршруту: «тыл - ноль».

Летом военным требовалось много воды. Сейчас, вес каждой посылки увеличился до десятка килограммов. В специально разработанные контейнеры, которым наверняка может позавидовать любая именитая служба почтовых отправлений, в тылу пакуют - абсолютно все, что нужно воинам для выживания в Волчанске, на передовой.

"Ребятам, как правило нужны сигареты, нужны повербанки для зарядки аккумуляторов радиостанций. Нужны термогрелки, свечи, батарейки, фонарики. Все это необходимое мы собираем и отправляем по заказу с позиций", - говорит военный.

Так же регулярно, с тыла на ноль, в таких или похожих ящиках доставляют боеприпасы. Но самое главное: процентов 90% тех отправлений доходят до адресата.

"Делаем различные крепления в зависимости от посылок. У них нет штрих-кодов или накладных квитанций. Но они точно знают: что - кому и куда, надо доставить", - говорит военный.

Командир экипажа ударного БПЛА 57 ОМПБр "Кос" говорит, что на посылках есть надписи, кому она предназначена.

"Тогда мы выходим на дежурного их и они уже дают координаты и точки куда сбрасывать. С фото, чтобы мы видели и ориентировались - куда сбрасывать. Знали, от чего нам отталкиваться", - говорит военный.

Их основная работа - уничтожать оккупантов, бомбардируя вражеские позиции в темноте тяжелыми боеприпасами. Но этой ночью, экипаж тяжелого гексакоптера, батальона ударных БПЛА 57-й мотопехотной, работают как почтальоны. Сбросить груз надо максимально близко к позиции.

Посылки, готовящие военные на передовую

За ночную смену экипаж "Вампира" успевает доставить собратьям-пехотинцам до полутора десятков посылок. Если нет срочной, боевой работы. Но пилоты дронов признаются, что пытаются успевать все.

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