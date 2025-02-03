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Воины ВСУ придумали оригинальный способ доставлять посылки на передовую

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Воины ВСУ придумали оригинальный способ доставлять посылки на передовую

Посылки на передовую

Украинские военные придумали метод, как доставлять посылки на "ноль". Они показали, как это происходит.

Линия фронта на Харьковщине проходит в городе Волчанск. Оккупанты с мая 2024 года пытаются захватить этот полностью уничтоженный город.

Стрелковые бои там вспыхивают ежесуточно на минимальных дистанциях, случается - просто вплотную. Украинские пехотинцы не дают оккупантам пересечь реку и продвинуться на юг. Держать участок, пехоте очень помогает украинская артиллерия и экипажи дронов. Экипажи дронов поддерживают пехоту не только точными ударами и разведывательной информацией, но и доставляют собратьям все, что нужно для выживания между руин.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Моторного. 

На ваших экранах QR-код. Это - сбор на FPV-дроны и средства радиоэлектронной борьбы для 34 мотопехотного батальона 57 бригады. По возможности не оставайтесь в стороне, это то, что очень нужно защитникам Волчанска на передовой. 

Военные собирают свертки на передовую / ©
Военные собирают свертки на передовую

На самом деле, именно с воды, признается "Мэр", еще летом, когда на севере Харьковщины была сильная жара, они и начали свою службу фронтовых почтовых отправлений по маршруту: «тыл - ноль». 

Летом военным требовалось много воды. Сейчас, вес каждой посылки увеличился до десятка килограммов. В специально разработанные контейнеры, которым наверняка может позавидовать любая именитая служба почтовых отправлений, в тылу пакуют - абсолютно все, что нужно воинам для выживания в Волчанске, на передовой.

"Ребятам, как правило нужны сигареты, нужны повербанки для зарядки аккумуляторов радиостанций. Нужны термогрелки, свечи, батарейки, фонарики. Все это необходимое мы собираем и отправляем по заказу с позиций", - говорит военный. 

Так же регулярно, с тыла на ноль, в таких или похожих ящиках доставляют боеприпасы. Но самое главное: процентов 90% тех отправлений доходят до адресата.

"Делаем различные крепления в зависимости от посылок. У них нет штрих-кодов или накладных квитанций. Но они точно знают: что - кому и куда, надо доставить", - говорит военный. 

Командир экипажа ударного БПЛА 57 ОМПБр "Кос" говорит, что на посылках есть надписи, кому она предназначена. 

"Тогда мы выходим на дежурного их и они уже дают координаты и точки куда сбрасывать. С фото, чтобы мы видели и ориентировались - куда сбрасывать. Знали, от чего нам отталкиваться", - говорит военный. 

Их основная работа - уничтожать оккупантов, бомбардируя вражеские позиции в темноте тяжелыми боеприпасами. Но этой ночью, экипаж тяжелого гексакоптера, батальона ударных БПЛА 57-й мотопехотной, работают как почтальоны. Сбросить груз надо максимально близко к позиции. 

Посылки, готовящие военные на передовую / ©
Посылки, готовящие военные на передовую

За ночную смену экипаж "Вампира" успевает доставить собратьям-пехотинцам до полутора десятков посылок. Если нет срочной, боевой работы. Но пилоты дронов признаются, что пытаются успевать все.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НАЖИВО ТСН НОВОСТИ 12:00 3 ФЕВРАЛЯ — ПОНЕДЕЛЬНИК

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