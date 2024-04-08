Воины ВСУ рассказали, как сбивают беспилотники и почему оккупанты запускают по Украине черные "Шахеды"

В Одесской области бойцы мобильных огневых групп едва ли не круглосуточно отбивают атаки вражеских беспилотников. Рекордным стал март – тогда россияне массово запускали "Шахеды" по энергетическим объектам региона. Защитникам неба приходилось за ночь преодолевать по полторы сотни километров, чтобы подстрелить вражеские дроны.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

Мобильная группа получает сигнал - с моря заходит группа вражеских дронов, надо встретить их и не пропустить в населенный пункт. Охотники на "Шахеды" выбирают точку, с которой будут целиться по беспилотникам, готовят крупнокалиберный пулемет и включают световую технику. Каждая огневая группа имеет планшеты, где вживую видит движение российского железа.

Боец, сбивающий "Шахеды"

"Мы по планшету видим в реальном времени перемещение воздушных целей. Точки всегда разные и поэтому время разное. Разложение и развертывание в боевой порядок - это минута. Каждый сбитый "Шахед" это - спасенные жизни, мы это понимаем", - говорит боец огневой группы с позывным "Бо".

Задача Максима - с помощью светового луча найти беспилотник в небе. В последнее время для маскировки ночью россияне красят их в черный цвет.

"Труднее всего это, когда туман, потому что это очень трудно, его почти не видно что в тепловизор, что с прожектора. Но стараемся, делаем", - говорит Максим.

Самые большие атаки вражеских дронов были на энергообъекты Одесской области. Один из сбитых "Шахедов" направлялся к электростанции, но был удачно уничтожен.

Сбивание "Шахедов"

"Мы стараемся его поймать его еще до того момента, как он зайдет в кварталы, у нас много таких мобильных групп и все работают слаженно поэтому сбиваем их еще до момента подлета", - говорит командир мобильной группы "Васян".

Мобильная огневая группа работает слаженно: все бойцы прошли передовую, имеют быструю реакцию, умеют метко бить по вражеским объектам. Дрон сбивают в небе даже на расстоянии 800 метров. Иногда ночная охота растягивается до 5 часов. Чтобы поразить российские ударные беспилотники с минимальными последствиями для населения приходится проезжать сотни километров.

Воин ВСУ приводит прожектор на дроны.

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Напомним, на территории Запорожской АЭС, которую контролируют оккупационные войска России, 7 апреля взорвался дрон.

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