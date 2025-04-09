Воины ВСУ рассказали невероятную историю, как с помощью пушки удалось избежать российского плена.

Пушка АС-90 / © ТСН

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Они вышли с Курского направления без потерь и теперь уничтожают россиян на Покровском. За первую неделю работы на украинской земле остановили российскую технику, которая ехала штурмовать наши позиции. Это история об артиллеристах 117-й бригады. Они работают на британской пушке, которую называют «снайперской винтовкой» пушкарей.

Об этом говорится в материале специального корреспондента ТСН Юлии Кириенко.

Снаряд калибра 155 миллиметров пронизывает воздух неподалеку Покровска. Расчет пушки АС-90 заряжает еще один.

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Украинскую пехоту снова штурмуют россияне. На наши позиции идет бронированная техника. Это не новинка российского ВПК. Это так оккупанты наварили на технику металлические пластины, чтобы защитить ее от наших FPV-дронов. Но против британской пушки они бессильны. Выстрел и российскую бронетехнику удалось остановить.

САУ АС-90 бойцы называют не иначе, как снайперская винтовка артиллеристов. Потому что поражает цель с первых выстрелов. Эта пушка действительно уникальна. Потому что на ней расчет артиллеристов 117 бригады учился в Британии, еще в 2023 году. На этой самоходке прошли Бахмут, Запорожское контрнаступление и даже Курщину.

Пушка АС-90 / © ТСН

А еще эта пушка спасла украинских бойцов от плена. Это было осенью прошлого года. Пушкари выходили из окружения с российского села Нижний Клин. И по дороге подхватили всех, кого смогли вместить на броне. Более тридцати солдат и экипаж пушки доехали до наших позиций живыми.

«Я на это все смотрю из „птички“. Они остановились, подали руку. Подняли ребят. Наши ребята все вышли», – говорит «Ажур», командир артбатареи 117 бригады.

Но во время последнего нашествия корейцев, которое пытались отбить и пушкари, САУ взорвалась на вражеской мине. Экипаж был вынужден покинуть броню. Но командир за ней вернулся. Под огнем дронов и артиллерии «Ажур» вытащил свою пушку и теперь она крушит позиции россиян на Покровщине. На этом участке фронта, говорят бойцы, работы поменьше по сравнению с Курщиной.

Дата публикации 12:33, 09.04.25 Количество просмотров 19 ТСН День новости 9 апреля. Последствия атак на Днепр и Харьков! Траур Кривого Рога! Продвижение врага

Подразделение пушкарей вышло из Курщины без потерь. Зато теперь наносит урон россиянам.

На этом участке фронта вынудили врага остановить штурмы. И даже перехватить у него инициативу. Так что стратегическая трасса, соединяющая Константиновку и Покровск хоть и под вражеским огнем врага, но пехоты окупантов там до сих пор нет. А значит, и вклиниться между двумя англомерациями оккупантам так и не удалось.

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