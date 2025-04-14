Воины ВСУ рассказали невероятную историю, как танк эвакуировал командный пункт и "отомстил" оккупантам

Танк на фронте / © ТСН

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Торецк — город, близ Горловки, все больше похож на город-призрак. Активные бои за него ведутся уже более 9 месяцев. Враг там начал давление после того, как Силы обороны потеряли контроль над Бахмутом. Но в Торецке до сих пор есть наши позиции.

Этот город — ключевой по направлению к Константиновке. И его потеря может ухудшить нашу оборону сразу в двух направлениях — Покровском и Краматорском. Чтобы враг не подошел с флангов к городу, нашу пехоту там прикрывают танкисты 117-й бригады.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

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Украинский танк, которым уничтожают окупантов на участке фронта между Константиновкой и Покровском, готовится к работе. Это один из первых броненосцев, которые Польша передала Украине, его назвали «Твардый».

Андрей держит в руках ключ от «Твардого». Говорит, хоть это и в самом деле старый Т-72, но польские мастера сумели сделать так, чтобы он выдержал три года полномашстабной бойни и до сих пор оставался в строю.

Танк «Твардый» / © ТСН

Он выдержал не один удар FPV и выруливал из-под обстрелов вражеской артиллерии под Торецком. Но вывез экипаж. А в один бой даже помог эвакуировать из окружения командный пункт. На себе вывез раненых офицеров. Они должны были выйти из окруженной врагом улицы, но не успели.

«Ребята заехали в самый эпицентр событий. Заехали на перекресток. Где в доме с одной стороны сидели ребята. С другой сидели военнослужащие, ну не военнослужащие, то изверги. Нашли мы их. Все контужены. Ранены. Сами получиться никак не могли. Нашли в этом селе и удачно вывезли», — говорит военный.

Впоследствии экипаж этого танка вернулся. И снес дом с врагом.

«Мы шесть снарядов выпустили. Нам сказали, что задача выполнена, можете возвращаться», — говорит военный.

Эти трое танкистов в мирной жизни были водителями трактора, строителем и банщиком. Здесь стали прикрытием нашей пехоты. И их задача сейчас защищать тяжелый участок в направлении Торецка.

Дата публикации 14:39, 14.04.25 Количество просмотров 3 Торецк держится! Украинские танкисты отражают нападения россиян!

Торецк — это полностью разрушенный город. А линия фронта лежит в каждом доме. Враг пытается захватить город, чтобы продвинуться на Константиновку и взять под контроль трассу, которая объединяет ее с Покровском. Чтобы этого не произошло, работают эти танкисты 117-й бригады.

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