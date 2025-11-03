Воины ВСУ рассказали о фортификациях, которые сдерживают оккупантов: в чем их особенность

Военный / © ТСН

Украина отмечает День инженерных войск. Именно они разминируют пути, строят укрепления, возводят переправы, чтобы смогли пройти свои. А для врага устанавливают ловушки.

Корреспондент ТСН Дарья Назарова побывала у бойцов инженеров 128 горно-штурмовой бригады.

«Без участия этих бойцов невозможно ни обороняться, ни наступать, тем более без их работы сложно представить современные позиции, обустройство которых начинается с самого простого и, наверное, наиболее сложного — копания окопов», — говорит Дарья Назарова.

На их счету построенные с нуля блиндажи, окопы и капониры. Эта позиция 12 с начала года. Работа физически тяжелая, но ответственная.

Пока все копают, кто-то следит за небом. Ведь в любой момент может атаковать вражеский дрон.

Строительство логистических путей — еще одна из важнейших задач инженерных войск. Ведь проложенная дорога — это прежде всего быстрая эвакуация и спасенные жизни.

Прокладывают дороги не только через водоемы, но и в степной зоне. Тяжелой техникой приходится работать и вблизи линии соприкосновения. Чем ближе к передовой, тем больше опасностей с неба.

Инженерно-саперные войска строят не только защиту для наших ребят, но и препятствия для врага.

«Мы раскладываем мы, егозу, минные шлагбаумы, мины, чтобы противник не пришел напрямую на наши позиции», — говорит военный «Горпина».

Чтобы вражеская техника не проехала, дронами минируют дороги. Инженеры не только выходят на ноль, нередко, работают даже в тылу врага. Там устанавливают ловушки для оккупантов и малозаметные препятствия.



«Она меняет цвет, становится цвета сухого блюда, даже глядя на нее с 3 метров, ты ее не увидишь. Было очень много случаев, когда россияне отступали, перескакивали ягозу и путались. Это доводило до их же суицида», — говорит военный.

Для работы на переднем крае с собой берут необходимое снаряжение Кое-где, вес экипировки достигает 50 килограммов.

Противотанковые рвы, зубы дракона и егоза — те преграды, которые сдерживают врага.

«Выкладываются в паре с МИ — малозаметными препятствиями, которые тоже как выводят человеческий фактор из строя, так и легко бронированную может даже тяжело бронированную технику вывезти из строя», — говорит военный.

Есть для них работа и в тылу. Возводят фортификации чтобы не пропустить врага к областному центру.

