Воины ВСУ рассказали о вооружении, которое удачно уничтожает иранские "Шахеды": "Просто и надежно"

Немецкие ЗРК Gepard успешно уничтожают иранские дроны на юге Украины. Немецкие танки с зенитными пушками прикрывают небо Одесщины и на зимний период готовятся защищать критическую инфраструктуру от атак вражеских дронов.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

ТСН пообщалась с экипажем немецкого ЗРК. Это – "Гуцул", "Дюран" и "Одесса". Ребята всех возрастов и из разных регионов. Познакомились на учениях в Германии, где овладевали иностранным оружием. Теперь же вместе закрывают украинское небо.

"Базовое обучение было два месяца. Сначала была теория, а потом уже практика на полигоне. На полигоне также по воздушным целям и по наземным целям", — говорит командир экипажа "Гуцул".

Механик с позывным "Дюран" из Киевской области до призыва работал приемщиком товаров в сети супермаркетов. В настоящее время управляет 47-тонной машиной. Говорит, что техника проста и надежна.

ЗРК Gepard

На вооружении этого зенитного танка стоят две 35-миллиметровые пушки, которые способны производить 550 выстрелов в минуту. Локатор может поймать цель на расстоянии 15 километров и сопровождать ее.

"Зафиксировал цель, оно показывает по радару, что здесь зафиксировали ее. И ждем, пока цель ближе приблизится. Оно зафиксировало и ведет цель стволами, именно нужно потом просто вести огонь", — говорит "Одесса".

Командир зенитно-ракетного дивизиона говорит – на башне каждого Gepard нарисованы "Шахеды", которые уже уничтожили экипаж. Эта техника спасает жизнь людей и защищает важнейшие объекты. Военные отмечают, что они гордятся уничтожениям иранских дронов, ведь это спасает жизнь украинцев.

Немецкие танки "Гепард" умело уничтожают иранские дроны

Напомним, воины ВСУ рассказали о ситуации на Бахмутском направлении.

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