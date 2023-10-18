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Воины ВСУ рассказали о вооружении, которое удачно уничтожает иранские "Шахеды": "Просто и надежно"

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Воины ВСУ рассказали о вооружении, которое удачно уничтожает иранские "Шахеды": "Просто и надежно"

ЗРК Gepard

Воины ВСУ уничтожают иранские дроны с помощью немецкого оружия.

Немецкие ЗРК Gepard успешно уничтожают иранские дроны на юге Украины. Немецкие танки с зенитными пушками прикрывают небо Одесщины и на зимний период готовятся защищать критическую инфраструктуру от атак вражеских дронов.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

ТСН пообщалась с экипажем немецкого ЗРК. Это – "Гуцул", "Дюран" и "Одесса". Ребята всех возрастов и из разных регионов. Познакомились на учениях в Германии, где овладевали иностранным оружием. Теперь же вместе закрывают украинское небо.

"Базовое обучение было два месяца. Сначала была теория, а потом уже практика на полигоне. На полигоне также по воздушным целям и по наземным целям", — говорит командир экипажа "Гуцул".

Механик с позывным "Дюран" из Киевской области до призыва работал приемщиком товаров в сети супермаркетов. В настоящее время управляет 47-тонной машиной. Говорит, что техника проста и надежна.

ЗРК Gepard / ©
ЗРК Gepard

На вооружении этого зенитного танка стоят две 35-миллиметровые пушки, которые способны производить 550 выстрелов в минуту. Локатор может поймать цель на расстоянии 15 километров и сопровождать ее.

"Зафиксировал цель, оно показывает по радару, что здесь зафиксировали ее. И ждем, пока цель ближе приблизится. Оно зафиксировало и ведет цель стволами, именно нужно потом просто вести огонь", — говорит "Одесса".

Командир зенитно-ракетного дивизиона говорит – на башне каждого Gepard нарисованы "Шахеды", которые уже уничтожили экипаж. Эта техника спасает жизнь людей и защищает важнейшие объекты. Военные отмечают, что они гордятся уничтожениям иранских дронов, ведь это спасает жизнь украинцев.

Немецкие танки "Гепард" умело уничтожают иранские дроны

Немецкие танки "Гепард" умело уничтожают иранские дроны

Напомним, воины ВСУ рассказали о ситуации на Бахмутском направлении.

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Дата публикации
Просмотры
1670
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