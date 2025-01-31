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Воины ВСУ рассказали об уникальном оружии, которое на передовой спасает жизнь военным

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Воины ВСУ рассказали об уникальном оружии, которое на передовой спасает жизнь военным

Наземный дрон

Военные рассказали об уникальных наземных дронах, за домомогой которых сейчас спасают жизнь раненым. Что известно?

Наземные дроны стали такими же незаменимыми, как и воздушные. Особенно для саперов. Ведь одна машина с минами бережет жизнь по крайней мере двум саперам, которым бы пришлось ползти и на себе тянуть мины весом по 9 килограмм каждая.

Ребята собирают на такие дроны поэтому просят присоединиться. Реквизиты на экране.

Военному 22 года и он сапер. Работает руками, таща мины или везет их на дроне. Эвакуация раненого с нуля - это целая спецоперация. Аппарат должен подъехать к позициям, "трехсотого" нужно погрузить на платфому и это все под обстрелами минометов и фпв дронов.

Поэтому наземные дроны спасают жизни раненых и самих саперов. Ведь доползти с 30 килограммами мин на себе вперед заминировать и вернуться - целым почти невозможно.

"Намного облегчает нам жизнь. Меньше ходить, больше им ездим, чем ходим, а если бы не было так бы приходилось делать в ручную", - говорит "Губа", военный 65 ОМБР ВСУ. 

QR-код, чтобы добить военным / ©
QR-код, чтобы добить военным

Но и эти дроны уязвимы перед осколками и сбросами. Враг охотится на такую технику. И задействует мощные РЭБы, которые глушат малышей на колесах.

Противник пытается уничтожить группы эвакуации, которые помогают бойцам на передовой. И когда вместо 4 человек приезжает платформа это - уменьшает риски. Такими меньшими дронами ребятам, которые на нуле неделями и воду привозят, и продукты.

Это все отечественные разработки. Что-то дает государство, а что-то приходится покупать самим. Поэтому собирают средства на дроны. И просят помощи.

Противник тем временем меняет свою тактику и пополняет арсенал новыми образцами оружия. Так, все чаще использует мины с сейсмодатчиками или ставит ловушки под противотанковые мины. За последний год война для саперов очень изменилась.

"Год назад было гораздо легче. Заминирование в этом году - сверхсложная задача", - говорят саперы. 

Наземный дрон, спасающий жизнь военным / ©
Наземный дрон, спасающий жизнь военным

Это маленькое железо на колесах уже спасло десятки жизней наших воинов. Наземные дроны в этой технологической войне становятся такими же незаменимыми, как и воздушные.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НАЖИВО НОВОСТИ ДЕНЬ 31 ЯНВАРЯ — ПЯТНИЦА

Напомним, ВСУ поразили командный пункт россиян на Курщине.

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