Воины ВСУ рассказали об уникальном оружии, которое помогает на фронте

Военние 31-й бригады призывают присоединяться на них.
Каждый дрон отдельной механизированной бригады, которая отслеживает и уничтожает россиян на Запорожском направлении, проходит тщательную проверку в мастерской. Техники работают круглосуточно, восстанавливают и извиняются сотни боевых "птичек". Тестируют квадрокоптеры на грузоподъемность, а также учат будущих пилотов.
Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Киры Овес.
Поступающие в бригаду дроны сначала обновляют техники. Меняют прошивку и тестируют на специальном приборе. На каждый дрон укрепляют новые батареи, некоторые запчасти печатают на 3Д-принетрах.
Через руки мастеров проходят десятки ФПВ-дронов разной модификации. На разведывательных аппаратах специализируется техник на псевдо "Лесик". Воин был пехотинцем, но после ранения на Донецком направлении занимается ремонтом дронов.
"Я учился техникум радиоэлектроники, хоть и работал в другой сфере, но можно сказать я с детства радиолюбитель", — говорит Лесик.
Все дроны, которые здесь чинят и настраивают, нужны еще на вчера, говорят техники — "птичек" на фронте не хватает.
"Потребность всегда есть, хотелось бы больше поэтому приходится, если что-то ломается очень быстро ремонтировать, дроны как выдают так и волонтерские", – говорит начальник мастерской батальона беспилотных систем 31 ОМБР Александр.
"Обеспечение наше и обеспечение россиян, то у них их очень много, это один до трех. Не сказать, что сейчас нам не дают дронов, так дают, но хотелось бы конечно больше, ведь чем больше дронов тем меньше россиян", — говорит "Арчи".
В мастерской есть и наблюдательный пункт, где в прямом эфире защитники отыскивают и уничтожают россиян. Ищут цель, а дальше уже работает FPV или артиллерия/
Руководить железными "птичками" бойцов обучает 26-летний "Арчи". У него есть большой опыт уничтожения техники и пехоты россиян.
"Здесь скажем так, меньше движения техники ее почти нет. На Покровском направлении там техника была каждый день, не знали за которую хвататься", — говорит "Арчи".
Он запеняет — научиться управляемым дроном при желании сможет каждый. Но сначала у будущих пилотов есть 30 часов, чтобы отработать навыки на симуляторе.
"Это позволяет почувствовать саму физику FPV-дрона, то есть понять, как он работает, как он летает для чего это все", — говорит "Арчи".
Дронари 31-й бригады призывают присоединяться на них. В соцсетях выложили образец заявления, заполнив которое, доброволец может попасть именно в подразделение.
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