Категория
Эксклюзив ТСН
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Воины ВСУ рассказали об уникальном оружии, которое помогает на фронте

Воины ВСУ рассказали об уникальном оружии, которое помогает на фронте

Дроны

Военние 31-й бригады призывают присоединяться на них.

Каждый дрон отдельной механизированной бригады, которая отслеживает и уничтожает россиян на Запорожском направлении, проходит тщательную проверку в мастерской. Техники работают круглосуточно, восстанавливают и извиняются сотни боевых "птичек". Тестируют квадрокоптеры на грузоподъемность, а также учат будущих пилотов.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Киры Овес.

Поступающие в бригаду дроны сначала обновляют техники. Меняют прошивку и тестируют на специальном приборе. На каждый дрон укрепляют новые батареи, некоторые запчасти печатают на 3Д-принетрах.

"Лесик"

Через руки мастеров проходят десятки ФПВ-дронов разной модификации. На разведывательных аппаратах специализируется техник на псевдо "Лесик". Воин был пехотинцем, но после ранения на Донецком направлении занимается ремонтом дронов.

"Я учился техникум радиоэлектроники, хоть и работал в другой сфере, но можно сказать я с детства радиолюбитель", — говорит Лесик.

"Лесик" ремонтирует дроны

Все дроны, которые здесь чинят и настраивают, нужны еще на вчера, говорят техники — "птичек" на фронте не хватает.

"Потребность всегда есть, хотелось бы больше поэтому приходится, если что-то ломается очень быстро ремонтировать, дроны как выдают так и волонтерские", – говорит начальник мастерской батальона беспилотных систем 31 ОМБР Александр.

"Обеспечение наше и обеспечение россиян, то у них их очень много, это один до трех. Не сказать, что сейчас нам не дают дронов, так дают, но хотелось бы конечно больше, ведь чем больше дронов тем меньше россиян", — говорит "Арчи".

В мастерской есть и наблюдательный пункт, где в прямом эфире защитники отыскивают и уничтожают россиян. Ищут цель, а дальше уже работает FPV или артиллерия/

Руководить железными "птичками" бойцов обучает 26-летний "Арчи". У него есть большой опыт уничтожения техники и пехоты россиян.

"Здесь скажем так, меньше движения техники ее почти нет. На Покровском направлении там техника была каждый день, не знали за которую хвататься", — говорит "Арчи".

Он запеняет — научиться управляемым дроном при желании сможет каждый. Но сначала у будущих пилотов есть 30 часов, чтобы отработать навыки на симуляторе.

"Это позволяет почувствовать саму физику FPV-дрона, то есть понять, как он работает, как он летает для чего это все", — говорит "Арчи".

Дронари 31-й бригады призывают присоединяться на них. В соцсетях выложили образец заявления, заполнив которое, доброволец может попасть именно в подразделение.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:   ТСН НОВОСТИ за 4 ноября 2024 года | Новости Украины СЕГОДНЯ НАЖИВО

Читайте также:

Боевые «птички», которые уничтожают оккупантов! Военные показали как готовят дроны на передовую!

Боевые «птички», которые уничтожают оккупантов! Военные показали как готовят дроны на передовую!

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация