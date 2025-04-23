Воины ВСУ рассказали об уникальном оружии, которого панически боятся россияне: фото, видео

"Вампир" / © ТСН

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Дрон "Вампир", который оккупанты прозвали еще "баба Яга" минует территорию вместо саперов, доставляет продовольствие и боекомплект в наши окопы на передовой и уничтожает укрытие россиян.

Об этом говорится в материале специальной корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

На фото вы видите QR-код, по которому можете задонатить покупку таких дронов, чтобы укрепить оборону Покровска.

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"Вампир" / © ТСН

«Вампир» - один из крупнейших беспилотников, которые существуют в нашей армии. Это именно его россияне прозвали «баба Яга». Из-за его пронзительного голоса. Его россияне боятся, потому что только такой один дрон за ночь уничтожил несколько позиций врагов. А еще постоянно крушит им технику и минирует перед нашими позициями территорию, чтобы вражеские машины и пехота просто разлетались в щепки, если идут на штурм.

Задача конкретно этих пилотов - ночные вылазки чтобы жечь все, что может хоть немного походить на укрытие россиян. Для того, если оккупанты таки решатся на штурм, не смогли найти себе места для укрытия. И тогда их легко уничтожат уже расчеты пилотов фпв-дронов. Хотя предыдущую ночь ребята были на работе и сейчас не спят. Готовят свой коптер к очередной ночной миссии.

«Такой гексокоптер до сих пор, за три года полномасштабной, россияне воссоздать не могут. Он есть только у нас. «Вампир» выполняет не только боевые задачи, то есть уничтожает взрывчаткой окопы россиян. Но и гуманитарные миссии. Что очень важно. То есть, боеприпасы и провизию в окопы, где наши солдаты ежедневно добраться не могут. Такими образом и бережет им жизнь», - говорится в сюжете ТСН.

Такую команду пилотов редко встретишь в украинском войске. А все потому, что общаются они между собой на двух языках. Ким из Соединенных Штатов. И в начале полномасштабной войны волонтерил для Украины. А Мак - британец. Еще до начала полномасштабной долгое время жил в Одессе. И имел все возможности поехать домой. Но остался, чтобы пойти в армию. Потому что любит свою жену-украинку и здесь ради нее.

«Я люблю Украину. И я не хочу больше жить в Британии. Хочу жить здесь», - говорит Мак.

А еще - очень уважает украинскую кухню.

© ТСН

Воины завершают снаряжать «Вампир». Маку надо проверить крепления на нем, потому что сегодня ночью он должен понести фугасные ФАБы весом по 8 килограмм каждый. Кстати, эти боеприпасы украинского производства. И очень хорошо работают против укрытий россиян. Как раз то что надо на Покровском направлении, говорит Рембо. И готовит для сбросов особые ФАБы-мести. За Кривой Рог, говорит воин. Это родной город десантника, в котором его ждет жена с сыном.

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