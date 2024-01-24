Воины ВСУ рассказали об уникальном украинском дроне: он обнаруживает танки, артиллерию окупантов из РФ

Дрон украинского производства "Лелека" способен залетать вглубь врага до 30 километров. Он выявляет позиции и технику противника и корректирует огонь нашей артиллерии.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Аллы Хоцяновской.

Как воюет дрон "Лелека"

Пилоты говорят, что солнечный день - идеальные условия для аэроразведки. Алексей отмечает, что дрон "Лелека" имеет различные режимы управления. Военный шутит - в этом деле он старый-новый. Был пилотом "Лелеки" в начале вторжения, впоследствии перешел в пешие группы, после двух ранений и заключения ВВК снова вернулся к этой птичке.

"Аист"

"Достаточно хороший радиус действия, время полета тоже достаточно большой, в управлении не тяжелая. С пульта взлет и посадка. За это мы ее и любим", - говорит пилот.

6-ти килограммовая птица, размахом крыльев почти в два метра способна залетать вглубь врага до 30 километров. Камера с километровой высоты фиксирует все, что видит на 360 градусов. Работает и днем, и ночью, говорит командир отделения Сергей.

Благодаря "Аисту" воины ВСУ находили и танки, и склад боеприпасов, и вражескую артиллерию.

ВСУ

За маршрутом дрона следят из переоборудованного автомобиля. На большом мониторе в режиме реального времени пилоты видят позиции врага в районе Бахмута, Клещиевки и дальше на восток. Полученные координаты передают другим подразделениям и корректируют огонь артиллерии.

Воины ВСУ хвалят британскую пушку L119

Благодаря аэроразведке пушкари 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады отрабатывают по скоплению вражеской пехоты. Боец на позывной "Пилипко" хвалит британскую пушку L119, работающую по позиции врага.

"Очень точная пушка служит нам хорошо, чтобы больше снарядов было", — говорит защитник Украины.

Работают снарядами калибра 105 миллиметров. Говорит, гаубица легка в обслуживании, мобильна, хорошо маскируется, ее тяжело выследить врагу.

Позиции ВСУ

Командир пушки "Седой" говорит, что этой ночью они работали по позиции врага в районе Клещиевки. Оттуда оккупанты пробовали идти на штурм.

"Есть у них блиндаж, довольно неплохо оборудованный и они там сосредотачиваются. Они заходят малыми группами по 2-3 человека и пытаются штурмовать. Всего за ночь это может быть 15-20 человек, попытка зайти и попытка организовать штурм наших позиций, но им ничего не удается", — говорит "Седой".

"Седой" добавляет, гаубица L119 – идеальное оружие для прикрытия нашей пехоты. Но главное – чтобы было чем прикрывать.

Враг все время пытается выследить "Лелека". РЕБ глушит сигнал. Пилоты признаются — птичку уже приходилось сажать на ощупь. Также враг вмешивался в мозг дрона. Было и такое, что птички прострелили крыло.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: От "Аист" не скроются! Как артиллерия уничтожает россиян и отбивает штурмы под Клищиевкой

Напомним, очевидцы рассказали о массированных обстрелах Харькова и Киева и последствиях ударов.

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